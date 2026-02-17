Andrew hatte laut Epstein-Mail wohl Sex mit Virginia Giuffre

Neue Papiere aus den vom US-Justizministerium veröffentlichten Epstein Files bringen Andrew Mountbatten Windsor (65) weiter in Erklärungsnot. In einer ungeschwärzten E-Mail an Jeffrey Epstein (†66) vom Januar 2015 schreibt New-York-Times-Reporter Landon Thomas Jr., Andrew habe "einvernehmlichen Sex" mit Virginia Giuffre (†41) gehabt – und Epstein widerspricht in dem Austausch nicht. Kurz zuvor hatte der Buckingham Palace "entschieden zurückgewiesen, dass der Herzog von York irgendeine Form von sexuellem Kontakt oder einer Beziehung mit Virginia Roberts hatte", hieß es damals in einer Mitteilung. Andrew bestreitet bis heute die Vorwürfe und erklärt, er könne sich nicht einmal an ein Treffen mit Virginia erinnern. 2022 zahlte der frühere Herzog von York dennoch 12 Millionen Dollar, um eine Zivilklage von Virginia beizulegen.

Die E-Mail liest sich deutlich. "Ich denke, das große Problem ist, dich von Andrew zu distanzieren. Ich meine, am Ende hatte er einvernehmlichen Sex mit VR. Und VR hat für dich gearbeitet. Der Rest ist Nebensache. Du bist weitergezogen!", schrieb Landon an Jeffrey. Der ehemalige Investmentbanker ging in seiner Antwort nicht auf den Sex-Vorwurf ein und wechselte stattdessen das Thema. Aus den Akten geht außerdem hervor, dass Andrew in den Unterlagen mehrfach auftaucht; dabei sollen auch Fotos aus Jeffreys New-York-Anwesen eine Rolle spielen. Strafrechtler Marcus Johnstone hält neue Ermittlungen für möglich. "Andrew könnte rein technisch wegen sehr vieler mutmaßlicher Sexualdelikte belangt werden, darunter Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, sexuelle Ausbeutung oder sogar nach Prostitutionsgesetzen", erklärt er gegenüber Daily Mail.

Abseits der Akten bleibt der persönliche Hintergrund im Blick. Andrew ist der jüngere Bruder von König Charles (77) und Vater von Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35). Nach dem öffentlichen Rückzug von seinen Aufgaben lebt der Ex-Royal weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und betont, nie etwas Unrechtes getan zu haben. Die 2022 erzielte Einigung mit Virginia beendete den Zivilstreit in den USA, ohne dass ein Schuldeingeständnis erfolgte. In Australien setzte das Oberste Gericht von Western Australia einen Verwalter für Virginias Nachlass ein, damit offene Verfahren fortgeführt werden können – darunter Unterlagen aus einer Klage gegen Ghislaine Maxwell (64), die auch Angaben zu Andrew enthalten sollen.

Imago Prinz Andrew, Virginia Giuffre und Ghislaine Maxwell, 2001

ActionPress / CapitalPictures Jeffrey Epstein im Jahr 2019

