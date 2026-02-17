Ihr Name in den Epstein-Akten: Whoopi Goldberg klärt auf

Whoopi Goldberg (70) hat in der Talkshow "The View" erklärt, warum ihr Name in den sogenannten Epstein-Akten auftaucht. Die Schauspielerin stellte klar, dass sie in einer E-Mail-Korrespondenz zwischen Jeffrey Epstein (†66) und einer anderen Person erwähnt wird, deren Name geschwärzt wurde. In der E-Mail ging es darum, ein Privatflugzeug für Whoopi zu organisieren, damit sie nach Monaco reisen konnte, um an einer Veranstaltung der White Feather Foundation von Julian Lennon teilzunehmen. "Whoopi braucht ein Flugzeug, um nach Monaco zu kommen. Julian Lennons Wohltätigkeitsorganisation bezahlt dafür. Sie wollen nicht chartern, also suchen sie nach privaten Eigentümern", las Whoopi direkt aus der E-Mail vor.

Ihre Kollegin Sunny Hostin merkte an, dass Epstein das Angebot in einer Folge-E-Mail abgelehnt habe. Whoopi betonte ausdrücklich, dass sie keine Beziehung zu Epstein gehabt habe und dass sie auch nie in das Flugzeug gestiegen sei. "Ich war nicht seine Freundin. Ich war nicht seine Freundin", stellte sie klar und fügte hinzu, dass die Leute tatsächlich glaubten, sie sei mit ihm zusammen gewesen. Die Moderatorin erklärte zudem, dass sie ohnehin nicht geflogen sei, da Fliegen zu ihren größten Ängsten gehöre. Sara Haines bestätigte: "Sie fliegt nicht. Sie ist ein Bus-Typ!"

Sara Haines ordnete die Situation ein und erklärte, dass viele berühmte Namen in den Epstein-Akten auftauchen, darunter sogar Marilyn Monroe (†36), und das aus den unterschiedlichsten Gründen. Namen könnten durch Nachrichtenartikel, E-Mails von Dritten oder Kontakte erwähnt werden. Auch Jon Stewart von "The Daily Show" reagierte darauf, dass sein Name in den Akten auftaucht. Er wurde in einer E-Mail-Kette zwischen Epstein und dem Produzenten Barry Josephson erwähnt, in der jemand wie Jon als Erzähler für ein bevorstehendes Projekt vorgeschlagen wurde. "Ich bin beleidigt! Jemand wie Jon Stewart oder Jon Stewart?!", rief er aus und fügte hinzu: "Habe ich das Angebot oder ist das ein Vorsprechen?"

Getty Images Whoopi Goldberg auf der Pariser Fashion Week im Januar 2025

Imago Jeffrey Epstein bei einer Feier, veröffentlicht vom House Oversight Committee

Getty Images Whoopi Goldberg bei den Oscars