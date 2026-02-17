Joyce Ilg packt über ihren K.O.-Tropfen-Shitstorm aus

Joyce Ilg (42) spricht jetzt Klartext zu ihrem K.O.-Tropfen-Eklat rund um Luke Mockridge (36). Der Komiker sah sich damals mit heftigen Vorwürfen konfrontiert, und auch Joyce geriet durch ihre Freundschaft zu ihm ins Kreuzfeuer der Kritik. In einem offenen Gespräch mit Aaron Troschke (36) auf YouTube schildert sie nun, wie sehr sie der Shitstorm aus der Bahn geworfen hat. Ihr wurde vorgeworfen, sexuelle Gewalt zu verharmlosen, woraufhin Kooperationen platzten, Jobs gestrichen wurden und neue Anfragen ausblieben. Aus Frust und Überforderung habe sie damals dann den skandalträchtigen Post mit dem Comedian abgesetzt, wie sie jetzt berichtet. Dabei teilte sie ein Foto von sich und Luke auf Instagram und schrieb dazu einen unpassenden Witz über K.O.-Tropfen – was den Ärger noch weiter anheizte.

Im Gespräch mit Aaron Troschke schildert Joyce, wie sich die Lage Schritt für Schritt verselbstständigte und schließlich völlig eskalierte. Rückblickend bezeichnet sie den Post als klaren Fehler und gibt offen zu, dass sie damals nur noch aus dem Bauch heraus gehandelt habe. Sie sei völlig überfordert gewesen und "gar nicht mehr richtig" bei sich selbst, erklärt die Komikerin. Daraufhin goss schließlich auch noch Faisal Kawusi (34) Öl ins Feuer, indem er einen ähnlich provokanten Kommentar schrieb und die aufgeheizte Debatte noch weiter befeuerte. "Faisal hat dann noch einen draufgesetzt in den Kommentaren unter dem Post", erinnert sich Joyce im Talk.

Unter einem TikTok-Clip des Interviews sammeln sich derweil zahlreiche kritische Stimmen. "Es ist kein Shitstorm, wenn's berechtigte Kritik ist", schreibt ein Nutzer, während ein anderer spitz anmerkt: "Wer kennt nicht, dass man von seinen Emotionen zu einem 'K.O.-Tropfen-Witz' geleitet wird." Privat ist Joyce seit Jahren eng mit Luke Mockridge befreundet und die beiden standen immer wieder gemeinsam für Comedy-Projekte vor der Kamera. Der Comedian hat mittlerweile seine Partnerin Jenny geheiratet, wie Joyce kürzlich gegenüber RTL bestätigte.

Getty Images Joyce Ilg, YouTuberin

Luke Mockridge und Joyce Ilg bei der "Tarzan"-Premiere 2016

Getty Images Joyce Ilg, Komikerin