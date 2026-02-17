Jennifer Lopez ist bitter enttäuscht von Bad Bunnys Ignoranz

Jennifer Lopez (56) soll stinksauer auf Bad Bunny (31) sein – und das ausgerechnet rund um den Super Bowl in Las Vegas, wo der Rapper am Sonntagabend für den großen Halftime-Moment gefeiert wurde. Wie News Nation berichtet, habe Jennifer fest mit einem Auftritt an seiner Seite geliebäugelt. Doch während bei dem Mini-Konzert Stars wie Ricky Martin (54) und sogar Lady Gaga (39) kurz auftauchten, blieb der Überraschungsmoment mit der Sängerin aus der Bronx aus. In den sozialen Medien hielt sich Jennifer trotzdem loyal, postete alte gemeinsame Fotos und schrieb: "Ich sende dir Liebe, Positivität und die größte Umarmung der Welt! Wir stehen heute Abend alle hinter dir. Ich weiß, du wirst es killen! Ich bin bei dir, so wie du bei mir warst." Hinter den Kulissen brodle es aber, heißt es – sie fühle sich von Bad Bunny ignoriert.

Der Zeitpunkt ist für Jennifer heikel. Laut dem Insider gegenüber News Nation arbeitet die Sängerin an einem großen Comeback, doch es hakt: Ihr neuer Film "Kiss of the Spider Woman" floppte, die Silvester-Shows in Las Vegas seien "okay" gelaufen, aber ohne echten Knalleffekt. Dazu komme Spott im Netz über ihren Live-Gesang. "Sie versucht alles, aber nichts zündet", so die Quelle. Ein geplanter Halftime-Cameo an der Seite des heißesten Latin-Stars der Stunde hätte den dringend benötigten Hype bringen können. "Er ist hot – sie nicht", wird der Insider weiter zitiert. Selbst Jennifers jüngstes Fitness-Selfie mit XXL-Ausschnitt wirke daher wie ein "verzweifelter" Griff nach Aufmerksamkeit, behauptet die Quelle. Öffentlich blieb Jennifer indes freundlich und schickte ihrem Kollegen am Game Day digitale Rückendeckung.

Privat und karrieretechnisch kennt Jennifer die großen Momente wie kaum eine andere – und die Rückschläge ebenso. Die Sängerin, die 2020 mit Shakira (49) eine umjubelte Super-Bowl-Show lieferte, hat ein feines Gespür für große Bühnen und virale Augenblicke entwickelt. In Interviews betonte sie immer wieder, wie sehr sie an Disziplin glaubt, jeden Tag trainiert und an neuen Projekten feilt. Bad Bunny wiederum pflegt enge Verbindungen zu Kolleginnen und Kollegen aus der Latin-Welt, taucht gerne als Überraschungsgast auf und setzt bei Kollaborationen auf Timing und Instinkt. Beide teilen die Wurzeln in der Puerto-Rico-Kultur und den Hang zu spektakulären Pop-Momenten – ein gemeinsamer Auftritt wäre also fast logisch gewesen. Dieses Mal blieb es bei warmen Worten im Netz und einer Chance, die ungenutzt verstrich.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Bad Bunny und Jennifer Lopez

Getty Images Bad Bunny tritt in der Apple Music Halftime Show beim Super Bowl LX im Levi’s Stadium auf, Februar 2026

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Gym, 2026