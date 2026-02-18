"Harry Potter"-Star David Thewlis verzichtet auf Lupin-Rolle

Harry Potter-Fans müssen sich von der Idee verabschieden, David Thewlis noch einmal als Remus Lupin in Hogwarts zu sehen. Der Schauspieler hat in einem Gespräch mit Screen Time nun unmissverständlich klargemacht, dass er für eine Rückkehr in seine einstige Kultrolle nicht zur Verfügung steht. Während rund um die geplante HBO-Serie zu den "Harry Potter"-Romanen heftig über das neue Ensemble diskutiert wird, erteilt ausgerechnet der frühere Verteidigung-gegen-die-dunklen-Künste-Lehrer eine klare Absage. Statt wieder Seite an Seite mit Harry und seinen Freunden zu kämpfen, konzentriert sich David inzwischen auf ganz andere Projekte – und lässt die Zauberwelt hinter sich.

In dem Interview wurde der Brite direkt darauf angesprochen, ob er sich ein Comeback als Remus Lupin vorstellen könnte. David reagierte darauf mit Humor, fand dann aber deutliche Worte. "Ich habe das Gefühl, ich wäre inzwischen viel zu alt, um meine ursprüngliche Figur noch einmal zu spielen und nein, ich würde nicht dorthin zurückkehren wollen. Ich habe wirklich genug davon. Ehrlich gesagt: Ich bin es leid, darüber zu sprechen", erklärte er. In den Filmen ist Remus Lupin in "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" rund 33 Jahre alt – David ist heute deutlich älter als seine Figur damals. Während sich viele frühere Kolleginnen und Kollegen derzeit zu möglichen Serienauftritten äußern, hat der einstige Hogwarts-Lehrer seine Entscheidung damit eindeutig getroffen.

Dass David das Kapitel Hogwarts für sich geschlossen hat, bedeutet nicht, dass es ruhiger um ihn geworden ist. Der Schauspieler hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder in sehr unterschiedlichen Rollen gezeigt und arbeitet längst nicht mehr nur im Fantasy-Genre. Zuletzt war er als Windhändler Peylak im Blockbuster "Avatar: Fire and Ash" zu sehen und zeigte dort eine ganz andere Facette. Remus Lupin bleibt für viele Fans trotzdem eine seiner prägendsten Figuren – als warmherziger, aber geheimnisvoller Mentor, der Harry im dritten Teil der Reihe zur Seite stand. Für David aber liegt diese Zeit inzwischen weit zurück, während er sich auf neue Geschichten und Figuren konzentriert.

Anzeige Anzeige

David Thewlis als Remus Lupin und Ian Hart als Professor Quirrell in "Harry Potter"

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH/ Action Press Szene aus "Harry Potter und der Orden des Phoenix"

Anzeige Anzeige

Getty Images David Thewlis, 2019