Streaming-Kampf: Olympia triumphiert über das Dschungelcamp

Im Rennen um die höchsten Streaming-Zahlen musste sich das Dschungelcamp in der vorletzten Woche geschlagen geben. Die Olympischen Spiele sicherten sich den Spitzenplatz im Programmmarken-Ranking, wobei die ARD mit der Marke "Sportschau Olympia" hauchdünn vorne lag und über 3,2 Millionen Menschen erreichte, wie DWDL berichtet. Knapp dahinter folgte "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" mit nur 15.000 Personen weniger, die die Inhalte auf den RTL-eigenen Plattformen streamten. Trotz der knappen Niederlage konnte das Dschungelcamp seine Reichweite im Vergleich zur Vorwoche noch einmal steigern – um rund 41.000 Zuschauer.

Im Schatten des engen Kopf-an-Kopf-Rennens mischte auch das ZDF im Olympia-Rausch kräftig mit: Die Inhalte unter dem Label "Olympische Spiele (ZDF)" erzielten eine Streaming-Nettoreichweite von mehr als zwei Millionen Personen und sicherten sich damit Rang drei der senderübergreifenden Top 15. Dahinter sortierten sich News-Formate wie "ntv Nachrichten" und die Tagesschau ein, während der Dauerbrenner Der Bergdoktor mit 1,5 Millionen knapp dahinter ins Ziel kam. In der zweiten Reihe der Charts tummelten sich außerdem der Amazon-Hit "Fallout", Krimiklassiker wie Tatort sowie Daily- und Comedy-Lieblinge wie Gute Zeiten, schlechte Zeiten, die "Heute Show" und das Realityformat #CoupleChallenge.

Trotz der haarscharfen Niederlage in den Streaming-Charts hatte RTL allen Grund zur Freude: Das Dschungelcamp setzte beim großen Finale ein echtes Ausrufezeichen. Rund 5,7 Millionen Menschen sahen am Sonntagabend das Krönungs-Spektakel im linearen Fernsehen, wie aus einer Pressemitteilung des Senders hervorging – so viele wie seit sechs Jahren nicht mehr. Besonders bemerkenswert: Mit einem Marktanteil von rund 34 Prozent bei den jungen Fans war die Show sogar noch erfolgreicher als im Vorjahr. RTL feierte damit einen klaren Primetime-Sieg und bewies, dass das Kultformat auch nach über 15 Staffeln nichts an Zugkraft verloren hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Juliane Seyfarth in Zhangjiakou bei den Olympischen Spielen, 2022

Anzeige Anzeige

RTL Jan Köppen und Sonja Zietlow, Moderatoren

Anzeige Anzeige

RTL Dschungelkönig Gil mit den Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow

Anzeige