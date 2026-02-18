Paparazzi-Überraschung: Gemma Atkinsons Strand-Fauxpas

Gemma Atkinson (41) und Gorka Marquez erlebten während ihres ersten gemeinsamen Urlaubs einen äußerst peinlichen Moment. Das Paar, das sich 2017 bei Strictly Come Dancing kennengelernt hatte, flog damals nach Teneriffa, um dort Zeit miteinander zu verbringen. Am Strand wollte Gemma, dass Gorka ihr beim Eincremen mit Sonnencreme hilft – doch der Tänzer entschied sich für einen Scherz und kippte ihr stattdessen die Flasche ins Gesicht. Was die beiden nicht ahnten: Etwa 500 Meter entfernt lauerte ein Paparazzo auf den Klippen und fotografierte die Szene. Die entstandenen Bilder wirkten durch Gorkas Streich äußerst zweideutig und sehr intim, was Gemma im Nachhinein "zutiefst beschämt" zurückließ, wie sie in ihrem gemeinsamen Podcast "Lost in Translation" verriet.

Im Podcast blickte die Schauspielerin jetzt auf den Vorfall zurück und erzählte, wie es überhaupt dazu kam, dass sie am Strand fotografiert wurden. Der Fotograf habe ihr damals verraten, dass die Fluggesellschaft, mit der sie gebucht hatten, ihre Flugdaten an eine Agentur weitergegeben hatte. "Sie stiegen in denselben Flug und folgten uns vom Flughafen zum Hotel", berichtete Gemma. Seither würden sie ihre Reisen immer anders buchen. Gorka erinnerte sich daran, dass es ein ruhiger Strand gewesen sei und sie gerade zwischen zwei Sonnenliegen saßen und ihr Essen genossen, als er den Scherz mit der Sonnencreme machte.

Gemma betonte, dass Gorka damals noch "jung" gewesen sei – der Tänzer ist heute 35 Jahre alt. Die 41-Jährige erklärte, dass viele Menschen damals dachten, das Paar habe die Fotos inszeniert, was sie jedoch vehement verneinte. "Nein, das habe ich nicht. Wenn ich es inszeniert hätte, hätte ich eingeatmet und wäre auf allen Vieren gewesen", sagte sie. Gemma war 2017 bei "Strictly Come Dancing" mit dem Profitänzer Aljaž Škorjanec als Paar angetreten und schaffte es bis ins Finale, während Gorka mit der ehemaligen X-Factor-Gewinnerin Alexandra Burke (37) tanzte. Ein Jahr nach der Show bestätigten Gemma und Gorka ihre Beziehung, verlobten sich 2021 am Valentinstag und haben mittlerweile zwei gemeinsame Kinder, Mia und Thiago.

Getty Images Gemma Atkinson und Gorka Marquez, Oktober 2023

Getty Images Gemma Atkinson, Gorka Márquez im September beim Pride of Britain Awards 2024

Instagram / glouiseatkinson Gemma Atkinson, Schauspielerin und Gorka Márquez, Tänzer