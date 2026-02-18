Ähnlicher Stil? GNTM-Kandidat Alex schürt Konkurrenzkampf

Bei Germany's Next Topmodel wurde es in der dritten Folge richtig spannungsgeladen. Nachdem insgesamt 26 männliche Models beim offenen Casting ausgewählt wurden, durften sie gemeinsam in ein riesiges Loft einziehen. Dort fiel den beiden Kandidaten Alex und Lukas schnell auf, dass sie einen sehr ähnlichen Stil haben und damit vermutlich für die gleichen Jobs infrage kommen. Während Lukas die Situation gelassen sieht, wittert Alex sofort Konkurrenz. "Ich habe mich schon ein bisschen geärgert, weil ich dachte, jetzt werden die Krallen ausgefahren. Den hatte ich dann sofort auf dem Raster als Konkurrent", erklärte Alex im Einzelinterview.

Die unterschiedlichen Herangehensweisen der beiden könnten kaum größer sein. Während Alex seinen Mitstreiter direkt als Rivalen wahrnimmt, zeigt sich Lukas deutlich entspannter. "Ich hatte ein sehr schönes Gefühl, als ich Alex gesehen habe. Und ich dachte gleich, mit dem kann man sich gut verstehen", verriet Lukas. Beim Entscheidungswalk spitzte sich die Situation weiter zu, als Designer Maximilian Gedra für beide besondere Looks ausgewählt hatte. Alex hatte ein Auge auf den finalen Look geworfen und durfte ihn sogar probetragen. "Ich hab die ganze Zeit gesagt, ich muss unbedingt diesen Look tragen", zeigte sich Alex überzeugt, dass er perfekt für das Kleid sei. Allerdings gab es ein Problem: Er passte nicht ganz hinein, und Maximilian bevorzugte ohnehin Lukas für den Schlusspunkt der Kollektion.

Trotz des Mode-Zoffs ging Alex nicht leer aus. Statt den letzten Look zu tragen, durfte er die Kollektion als Erster eröffnen und über den Catwalk laufen. Lukas kam die besondere Ehre zuteil, den finalen Look zu präsentieren und damit die Krönung der Kollektion zu tragen. Am Ende konnten beide Kandidaten aufatmen, denn sowohl Alex als auch Lukas durften in der Show bleiben und kamen eine Runde weiter. Ob sich aus der anfänglichen Rivalität noch eine Freundschaft entwickeln kann oder die Konkurrenz zwischen den beiden Nachwuchsmodels weiter zunimmt, wird sich in den kommenden Folgen zeigen.

ProSieben Alexavius bei GNTM, 2026

ProSieben GNTM-Kandidat Lukas, 2026

ProSieben GNTM-Kandidat Alexavius, 2026

