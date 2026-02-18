Chris Pratt & Katherine: Ihr Erfolgsgeheimnis für die Ehe

Katherine Schwarzenegger (36) und Chris Pratt (46), die seit 2019 verheiratet sind, haben ein besonderes Ritual, um ihre Ehe erfolgreich zu gestalten. Während eines Online-Talks mit "Riveter Reads: The Gift of Forgiveness" im April 2020 teilte Katherine mit, dass Kommunikationsfähigkeit der Schlüssel für ihre Beziehung sei. "Ich gehe nicht gerne wütend ins Bett", sagte die Autorin und Tochter von Arnold Schwarzenegger (78) und Maria Shriver (70). Die beiden legen großen Wert darauf, alles anzusprechen und Konflikte zu klären, bevor der Tag endet. "Ich bin nicht der Typ Mensch, der unausgesprochene Dinge einfach stehen lassen kann", erklärte sie weiter.

Chris, der durch seine Schauspielkarriere bekannt ist, erzählte in dem Podcast "SiriusXM" von Rob Lowe (61) von den Vorbereitungen, die sie beide vor ihrer Hochzeit getroffen haben. Das Paar absolvierte sechs Sitzungen einer Eheberatung in der katholischen St. Monica's Church in Santa Monica, eine Voraussetzung für die dortige Trauung. Chris lobte diese Erfahrung ausdrücklich: "Es war das Beste, was wir machen konnten. Es hat uns auf Fragen gestoßen, die wir wahrscheinlich erst nach Jahren der Ehe bedacht hätten." Die Beratung stellte sicher, dass mögliche Herausforderungen frühzeitig erkannt und geklärt werden können, wie HELLO! berichtet.

Privat zeigt sich das Paar, das inzwischen Eltern von drei Kindern ist, harmonisch und engagiert. Katherine, die Lyla, Eloise und Ford zur Welt brachte, erklärte, dass sie sich langfristig durch ihre Erfahrungen weiterentwickeln möchte. Dabei betonte sie, wie wichtig der Rat ihrer Mutter Maria für sie ist: "Meine Mutter sagt mir immer, dass ich mit den Jahren noch mehr lernen werde." Katherine und Chris scheinen ihr Familienglück durch Offenheit und intensiv gelebte gemeinsame Werte zu stärken. Auch wenn sie betonen, noch nicht alles im Griff zu haben, wirkt ihre Beziehung bewusst und liebevoll gestaltet.

Instagram Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger im Juni 2023

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt im April 2023

Getty Images Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger im April 2023