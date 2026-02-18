Diese vier Kandidaten müssen GNTM nun schon wieder verlassen

In der dritten Folge von Germany's Next Topmodel wird es bereits ernst für die männlichen Kandidaten. Nachdem 26 Models nach dem offenen Casting ausgewählt wurden und in ein gigantisches Loft einziehen durften, steht nun der erste Entscheidungswalk an. Als Gastjuror ist Model Sean O'Pry dabei, die Designs stammen von Maximilian Gedra. Die auffälligen, dunklen und modernen Looks des Designers bestehen aus Lack, Leder und Metall – eines seiner Designs wurde sogar von Lady Gaga (39) in ihrem Video zu "Abracadabra" getragen. Die in Schwarz und Weiß gehaltene Kollektion mit gigantischen Hüten mit Dornen, hautengen Kleidern und Latexmänteln kommt bei den Kandidaten zunächst gut an.

Die Aufgabe für die Models besteht darin, besonders stark und maskulin zu wirken, fast schon streng und starr. Doch nicht alle können Heidi Klum (52) mit ihrem Walk überzeugen. Am Ende müssen Jonas, Christian, Gerhard und Oskar die Show verlassen. "Beim Casting war ich hin und weg von Jonas, aber er hat nicht viel Power auf dem Laufsteg", erklärt Heidi und bemängelt die fehlende Ausstrahlung. Bei Christian kritisiert sie, dass er zu sehr mit den Schultern wackelt und im Gesicht nicht stark genug gewirkt habe. Den 57-jährigen Gerhard stört vor allem sein Blick: Er habe immer nur auf den Boden geguckt, wodurch sein Walk unsicher gewirkt habe.

Besonders hart trifft es den 20-jährigen Oskar. Heidi vergleicht seinen Walk mit Charlie Chaplin und findet seinen Auftritt fast schon lustig, weil er so kleine Tippelschrittchen gemacht habe und dabei obenrum dennoch komplett steif ausgesehen habe. Wie Oskar später zu erklären versucht, war es die Anweisung des Designers gewesen, so steif zu laufen, um seinen Look besser zu präsentieren. Diese Erklärung ließ Modelmama Heidi allerdings kalt. Somit dürfen nur noch 22 Kandidaten in die nächste Runde weiterziehen und im riesigen Loft bleiben.

ProSieben Heidi Klum und Sean O'Pry für "Germany's Next Topmodel", 2026

ProSieben Kandidat Gerhard von GNTM, 2026

ProSieben Kandidat Oskar bei GNTM, 2026

