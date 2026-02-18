Drogenbesitz? Rapper Samra wurde in Thailand festgenommen

Rapper Samra (31) wurde in Thailand festgenommen. Auf der Ferieninsel Phuket stoppte die Polizei den Musiker auf dem Rückweg von einer Partynacht. Bei der Kontrolle sollen die Beamten nach Bild-Informationen Drogen gefunden haben. Die zuständige Polizeibehörde in Chalong, südlich der Inselhauptstadt Phuket, erklärte auf Anfrage, man habe bei Hussein Akkouche, wie Samra mit bürgerlichem Namen heißt, "Drogen der Kategorie 4" entdeckt. Im thailändischen Betäubungsmittelgesetz werden Drogen in fünf Kategorien eingeteilt, unter die vierte Kategorie fallen "Vorläuferstoffe zur Herstellung anderer Drogen" – also Substanzen, die man etwa zur Herstellung von Ketamin benötigt.

Ein Mitarbeiter der deutschen Botschaft bestätigte gegenüber Bild die Festnahme des Rappers und erklärte, Samra sei geraten worden, einen Anwalt einzuschalten. Nach Informationen der Zeitung soll er diesem Rat auch gefolgt sein. Inzwischen ist er aus dem Gewahrsam wieder entlassen worden. Der Berliner Musiker bestreitet jedoch vehement, Drogen bei sich gehabt zu haben.

Schon Anfang Februar sorgte Samra für Aufsehen: Auf Instagram erzählte er damals, dass bei ihm eingebrochen worden war und zeigte das komplette Chaos in seiner Wohnung. Zudem sprach er offen darüber, wie sehr ihn das Ganze belastete. "Die Leute, die mir sagen, wer das war, kriegen von mir dreißigtausend Euro", kündigte er an. Besonders schlimm fand der Musiker, dass auch das Zimmer seines kleinen Sohnes betroffen war. "Und an die H*rensöhne, die dachten, sie könnten die Sachen von meinem Sohn anfassen – ich werde eure Mutter f***en", schimpfte Samra in einem Clip. Für ihn ging es dabei nicht nur um die gestohlenen Wertgegenstände. "Egal, wie sicher man sich fühlt, heute wurde uns gezeigt, du bist es nicht. Passt auf euch und eure Mitmenschen auf, achtet auf eure Wertsachen und euer Zuhause", warnte er seine Fans.

IMAGO / Eibner Sama, Rapper

Instagram / samra Samra, April 2024

Instagram / samra Samra mit seinem ersten Nachwuchs

