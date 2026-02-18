Ein Tag nach Olympia-Sturz: Lindsey Vonns Hund Leo ist tot

Lindsey Vonn (41) musste nach ihrem schweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt in Cortina am 8. Februar einen weiteren dramatischen Schicksalsschlag verkraften. Nur einen Tag nach dem Unfall, am 9. Februar, starb ihr geliebter Hund Leo. Die Skirennläuferin befindet sich derzeit in einem US-Krankenhaus, wo sie sich von ihren schweren Verletzungen erholt. Ihr Bein sei "immer noch völlig ramponiert", schrieb sie in einem emotionalen Instagram-Update. Seit über einer Woche habe sie nicht mehr auf eigenen Beinen gestanden. Während sie im Krankenhausbett lag, musste sie sich von ihrem treuen Begleiter verabschieden. "Die letzten Tage waren unglaublich schwer. Wahrscheinlich die schwersten meines Lebens. Ich kann immer noch nicht begreifen, dass er nicht mehr da ist", resümierte die Amerikanerin.

Ausgerechnet am Tag von Lindseys Sturz war auch Leo zusammengebrochen. Bei dem Hund war erst kürzlich Lungenkrebs diagnostiziert worden, ein Lymphom hatte er eineinhalb Jahre zuvor überstanden. Doch diesmal versagte sein Herz. "Er hatte Schmerzen, und sein Körper konnte mit seinem starken Geist nicht mehr mithalten", erklärte die Sportlerin. "Als ich am Tag nach meinem Unfall in meinem Krankenhausbett lag, haben wir uns von meinem großen Jungen verabschiedet. In so kurzer Zeit habe ich so viel verloren, das mir alles bedeutet hat", schrieb die Olympiasiegerin von 2010. Bei Lindsey stehen weitere Operationen bevor, bei denen der Fixateur entfernt werden soll. Doch trotz ihrer kämpferischen Einstellung überwiege aktuell die Trauer um Leo.

Leo war dreizehn Jahre lang Lindseys treuer Begleiter durch alle Höhen und Tiefen ihrer Karriere. Seit ihrer zweiten Kreuzbandverletzung wich er nicht mehr von ihrer Seite. "Er hielt mich auf dem Sofa, während ich die Olympischen Spiele in Sotschi schaute. Er baute mich auf, wenn ich am Boden war. Er lag neben mir, kuschelte mit mir und gab mir immer das Gefühl von Sicherheit und Liebe", erinnerte sich die Athletin, die bereits kurz vor Olympia gestürzt war. Lindsey findet Trost in dem Gedanken, dass Leo nun keine Schmerzen mehr hat und bei anderen verstorbenen geliebten Menschen und Tieren ist. "Es wird niemals einen zweiten Leo geben. Er wird immer meine erste große Liebe sein", schrieb die vierfache Gesamtweltcupsiegerin zu einem Foto ihres Haustieres auf Instagram. Vor ihrer nächsten Operation werde sie an ihn denken: "Ich werde dich für immer lieben, mein großer Junge."

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn mit ihrem Hund Leo, November 2024

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn, Februar 2026

Getty Images Lindsey Vonn reagiert beim Abfahrtstraining der Winterspiele Milano Cortina 2026 in Cortina d’Ampezzo