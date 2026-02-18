Emotionaler Abschied: Catherine O'Hara feierlich beigesetzt

Zwei Wochen nach ihrem Tod nahmen Freunde und Familie Abschied von Catherine O'Hara (†71). Die verstorbene Schauspielerin wurde am Samstag, dem 14. Februar, im Rahmen einer privaten Trauerfeier in Los Angeles beigesetzt. Die Zeremonie fand nur im engsten Kreis statt. Schauspielerin Kelly Lynch gewährte den Fans einen Einblick in die Gedenkfeier, indem sie am Montag auf Instagram ein Foto des Programmhefts teilte. "Ruhe in Frieden, liebe Catherine", schrieb die 67-Jährige zu dem Bild. Dazu postete sie ein Zitat des Schriftstellers Raymond Carver: "Und hast du bekommen, was du von diesem Leben wolltest? Ja, das habe ich. Und was wolltest du? Mich geliebt nennen, mich geliebt fühlen auf dieser Erde."

Die Komödien-Ikone starb am 30. Januar in ihrem Zuhause in Los Angeles nach kurzer Krankheit, wie ihre Agentur bestätigte. Bereits mehr als eine Woche nach ihrem tragischen Ableben wurde bekannt, dass Catherine an einer Lungenembolie verstorben war. Als zugrundeliegende Ursache wurde Darmkrebs angegeben. Die Feuerwehr von Los Angeles war am Morgen ihres Todes gegen 4:48 Uhr zu ihrem Haus in Brentwood gerufen worden, nachdem die Schauspielerin über Atembeschwerden geklagt hatte. Sie wurde in ernstem Zustand ins Krankenhaus gebracht. Laut ihrer Sterbeurkunde wurde Catherine bereits eingeäschert und die Urne an ihren Ehemann übergeben.

Nach der Nachricht von Catherines Tod würdigten zahlreiche Wegbegleiter und Kollegen die beliebte Golden-Globe- und Emmy-Preisträgerin mit emotionalen Worten. Eugene Levy (79), der mehr als fünf Jahrzehnte mit ihr zusammengearbeitet hatte, erklärte in einem Statement: "Ich hatte die Ehre, die großartige Catherine O'Hara über fünfzig Jahre zu kennen und mit ihr zu arbeiten. Von unseren Anfängen auf der Bühne von Second City über SCTV, die Filme, die wir mit Chris Guest gemacht haben, bis hin zu unseren sechs herrlichen Jahren bei "Schitt's Creek" – ich schätzte unsere Arbeitsbeziehung, aber vor allem unsere Freundschaft." Auch Macaulay Culkin (45), der in den ersten beiden "Kevin – Allein zu Haus"-Filmen ihren Sohn spielte, meldete sich zu Wort: "Mama. Ich dachte, wir hätten Zeit. Ich wollte mehr. Aber ich hatte so viel mehr zu sagen. Ich liebe dich. Wir sehen uns später", schrieb der Schauspieler auf Instagram.

Getty Images Catherine O'Hara bei den 77. Primetime Emmy Awards im Peacock Theater in Los Angeles

Instagram / kellylynchofficial Das Programmheft der Gedenkfeier von Catherine O’Hara

