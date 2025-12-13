"Pulp Fiction"-Star Peter Greene mit 60 Jahren verstorben

Traurige Nachricht aus der Schauspielwelt: Peter Greene, bekannt für seine Antagonisten-Rollen in Klassikern wie "Pulp Fiction" und "The Mask", ist im Alter von 60 Jahren verstorben. Medienberichten zufolge wurde der Filmstar am 12. Dezember tot in seiner Wohnung im Lower East Side-Viertel von New York City aufgefunden. Bestätigt wurde die tragische Nachricht von seinem Manager Gregg Edward gegenüber der New York Post.

In den Nachmittagsstunden wurde er leblos von der Polizei gefunden. Noch vor Ort wurde der Schauspieler für tot erklärt. Die Todesursache steht bislang noch nicht fest und wird nun von der Gerichtsmedizin untersucht. Die Behörden gehen allerdings nicht von einem Fremdverschulden aus. Fans und Freunde trauern um den Verstorbenen. Auch sein Manager Gregg, der Peter über zehn Jahre lang betreute, wirkte sichtlich betroffen und bezeichnete seinen verstorbenen Klienten gegenüber der Zeitung als einen "tollen Kerl".

Zeit seines Lebens galt Peter als charakterstarker Schauspieler. Große Aufmerksamkeit erlangte er durch seine Darstellung des Sicherheitsbeamten Zed in Quentin Tarantinos (62) Film "Pulp Fiction" aus dem Jahr 1994. Im selben Jahr spielte er den Bösewicht Dorian in der Comicverfilmung "The Mask" an der Seite von Jim Carrey. Einen weiteren wichtigen Karrierehöhepunkt feierte er 1993 mit dem Independent-Film "Clean, Shaven". Darin verkörperte er einen an Schizophrenie erkrankten Mann, der im Verdacht steht, ein Verbrechen begangen zu haben. Seine Darstellung wurde von der Kritik vielfach gelobt. Durch seine anspruchsvollen Rollen hatte er sich in Hollywood einen Namen gemacht – und bleibt der Filmwelt wohl für immer in Erinnerung.

Getty Images Peter Greene bei der New Yorker Special-Screening von "Green Book" im Roxy Hotel Cinema

Getty Images Peter Greene bei einer Pressekonferenz, Juli 2010

Getty Images Peter Greene am Set von "3 Days Rising" in West Orange, New Jersey, November 2019

