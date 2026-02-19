Fans sicher: Dieses "#CoupleChallenge"-Paar gewinnt die Show

Bei #CoupleChallenge kämpfen aktuell noch sechs Teams um den Sieg und das Preisgeld der Show. Mit dabei sind Aleksandar Petrovic (34) und sein Bruder Marko, Emmy Russ (26) und Samuel Sohebi, Andrew Weiß und seine Frau Virginia, Carina Nagel und ihre Frau Chika, Liza Waschke und ihr Partner Sebastian Fobe (40) sowie Zoe Saip (26) und ihr Freund Patrik. Obwohl das Finale noch aussteht und die Entscheidung über den Gewinner der Sendung noch nicht gefallen ist, scheinen sich die Fans bereits jetzt festgelegt zu haben. Unter einem Instagram-Beitrag der Show machen sie deutlich, wem sie den Sieg zutrauen: Liza und Sebastian.

Die Kommentare unter dem Post sprechen eine klare Sprache. "Sebi und Liza sind jetzt schon die ganz großen Gewinner" oder "Natürlich sind Liza und Sebi das beste Couple", heißt es dort. Ein weiterer Fan schreibt: "Ich finde es so klasse, dass Liza und Sebi die kleine Rotzgöre heimgeschickt haben. Sie haben verdient zu gewinnen." Mit der "kleinen Rotzgöre" spielt der Kommentator dabei offenbar auf Ariel (22) an, die das Format vor Kurzem verlassen musste. Die beiden scheinen sich bei den Zuschauern also nicht nur durch ihre Teamdynamik, sondern besonders durch ihre Leistung beliebt gemacht zu haben.

Tatsächlich haben Liza und Sebastian sich im Laufe der Show als starkes Paar präsentiert. Die beiden haben bereits drei Exit-Challenges gewonnen und konnten dadurch zuletzt eben auch Ariel und Joshi Josh aus dem Camp schicken. In der entscheidenden Exit-Challenge waren Teamgeist, Allgemeinwissen und ein stabiler Magen gefragt – die Kandidaten mussten Fragen von "pikantem Pulver" freilecken, diese richtig beantworten und am Ende ein Zahlenschloss lösen. Während Ariel sich vor der Challenge noch selbstbewusst gezeigt hatte, setzten sich am Ende Liza und Sebi durch. Ob die beiden am Ende tatsächlich das Preisgeld mit nach Hause nehmen werden, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Die "#CoupleChallenge"-Duos, 2026

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Liza Waschke und Sebastian Fobe, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2026

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Joshi Josh, Ariel, Sebastian Fobe und Liza Waschke bei "#CoupleChallenge"