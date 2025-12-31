Peter Greene (†60) bei privater Gedenkfeier verabschiedet

Ruhiger Abschied für Peter Greene in New Jersey: Am 27. Dezember versammelte sich der engste Freundes- und Familienkreis des "Mask"-Stars in der St. Michael Church im Ort Cranford, um dem verstorbenen Schauspieler zu gedenken. Rund 35 bis 40 Menschen waren laut Page Six dabei, darunter Kollegen wie "The Sopranos"-Darsteller Federico Castelluccio, Vincent Young, Saul Stein, Garry Pastore, New Yorker Musiker Skam Dust sowie Produzent Noel Ashman. In der Kirche wurden Erinnerungen geteilt, Tränen vergossen und der 60-Jährige, der aus dem nahegelegenen Montclair stammte, in einer sehr privaten Atmosphäre verabschiedet.

Federico würdigte Peter in einer bewegenden Rede als "einen der besten Charakterdarsteller seiner Generation", wie Page Six berichtet. "Alle haben eine Geschichte geteilt, und alle sind zusammengebrochen", sagte ein Insider dem Blatt. Skam Dust erzählte, Peter habe große Pläne für Silvester geschmiedet: "Er wollte eine Truck-Limousine mieten, wir wollten von Bar zu Restaurant weiterziehen. Er war nicht suizidal." Produzent Noel Ashman, der mit Peter im vergangenen Jahr den Jahreswechsel gefeiert hatte und ihn für den kommenden Film "3 Days Rising" mit Ice-T (67) und Mickey Rourke (73) besetzte, nannte ihn "einen Freund fürs Leben" und sprach von einem "Schock". Die Polizei geht laut bisherigen Angaben nicht von einem Verbrechen aus, die genaue Todesursache soll der Gerichtsmediziner klären. Ein Insider berichtete, es habe "sicherlich Verletzungen am Körper" gegeben, doch bleibe vieles Spekulation, bis Ergebnisse vorliegen.

Peter wurde Anfang Dezember leblos in seiner Wohnung im New Yorker Stadtteil Lower East Side aufgefunden. Ein Nachbar berichtete laut New York Post, der Schauspieler habe regungslos am Boden gelegen, es habe "überall Blut" gegeben. Freunde schilderten, dass sie sich wegen seiner früheren Drogengeschichte immer wieder Sorgen gemacht hätten, Peter selbst hatte in der Vergangenheit offen darüber gesprochen und auch einen Suizidversuch aus den 1990er-Jahren nicht verschwiegen. Bekannt wurde er durch markante Rollen in Filmen wie "Pulp Fiction" und "The Mask", doch für seine Freunde blieb vor allem der private Peter wichtig: ein loyaler Weggefährte, der gerne lachte, große Pläne für gemeinsame Abende schmiedete und im kleinen Kreis nun still verabschiedet wurde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Greene bei einer Pressekonferenz, Juli 2010

Anzeige Anzeige

Imago Peter Greene in New York City, 2010

Anzeige Anzeige

Imago Peter Greene in einer Szene aus dem Film "The Mask" (1994)

Anzeige

Wie findet ihr die intime Gedenkfeier im kleinen Kreis für Peter Greene? Genau richtig – leise, persönlich, würdevoll. Eine größere öffentliche Ehrung hätte ihm auch gut gestanden. Ergebnis anzeigen