Verstörende Details zum Tod von Lil Poppa öffentlich gemacht

Rapper Lil Poppa ist unter tragischen Umständen gestorben – nun werden verstörende Details zu seinen letzten Momenten bekannt. Der Musiker, mit bürgerlichem Namen Janarious Wheeler, war am Morgen des 18. Februar auf der Interstate 85 nahe Hapeville im US-Bundesstaat Georgia in einen Autounfall verwickelt. Wie unter anderem die New York Post und TMZ berichten, blieb sein Wagen danach noch fahrtüchtig. In Panik rief der 25-Jährige seinen Manager an und bat um Hilfe. Die beiden verabredeten sich auf einem Parkplatz an einem Hilton Hotel – dort endete das Treffen plötzlich in einer tödlichen Tragödie.

Auf dem Hotelparkplatz blieb Lil Poppa den Angaben zufolge in seinem Auto sitzen, während er und sein Manager durch das heruntergelassene Fenster miteinander sprachen. Was genau in diesem Gespräch gesagt wurde, ist bislang nicht bekannt. Laut Hapevilles Polizeichef Bruce Hedley zog der Rapper jedoch währenddessen eine Pistole, setzte sie an seinen Kopf und drückte ab. Ein Polizist außer Dienst, der auf dem Hotelgelände arbeitete, hörte den Schuss, eilte zu dem Wagen und wählte den Notruf. Lil Poppa wurde sofort in das Grady Hospital gebracht, wo Ärzte ihn gegen 11:30 Uhr für tot erklärten. Das Büro des Gerichtsmediziners im Bezirk Fulton stufte den Fall offiziell als Suizid ein. Der Manager soll den Schuss aus nächster Nähe mit angesehen haben und stand dem Bericht zufolge unter Schock.

Sein Label Collective Music Group würdigte Lil Poppa wenig später in einem emotionalen Statement auf Instagram. In dem Beitrag heißt es: "Wir sind schockiert und am Boden zerstört über den Verlust unseres geliebten Familienmitglieds Janarious 'Lil Poppa' Wheeler." Weiter schreiben die Verantwortlichen, der Rapper sei "mehr als nur ein talentierter Künstler" gewesen, sondern ein junger Mann mit "endlosem Potenzial" und einer besonderen Tiefe. Besonders hervorgehoben wird, dass er seinen Schmerz, sein Wachstum und sein Vertrauen in seine Musik gelegt und damit viele Menschen berührt habe. Erst vor wenigen Tagen hatte der Musiker seinen neuen Song "Out Of Town Bae" mit einem Musikvideo bei Instagram veröffentlicht, zuvor war im August 2025 sein Projekt "Almost Normal Again" erschienen. In den sozialen Netzwerken erinnern Fans nun an Hits wie "Love & War" und teilen, wie sehr sie sein Werk und seine Authentizität schätzen.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Anzeige Anzeige

Instagram / lilpoppa Lil Poppa, Musiker

Anzeige Anzeige

Instagram / lilpoppa Lil Poppa, Rapper

Anzeige Anzeige

Instagram / lilpoppa Lil Poppa im Februar 2026