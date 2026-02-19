Todesursache bestätigt: Daran starb der Rapper Lil Poppa

Rapper Lil Poppa ist tot – nun steht auch die Ursache fest. Der Musiker starb mit nur 25 Jahren an den Folgen einer selbst zugefügten Schussverletzung, die Behörden stufen seinen Tod als Suizid ein. Das bestätigte das gerichtsmedizinische Institut des Bezirks Fulton im US-Bundesstaat Georgia gegenüber TMZ, einen Tag nachdem die Behörden ihn offiziell für tot erklärt hatten. Lil Poppa, bürgerlich Janarious Wheeler, stammte aus Jacksonville in Florida und gehörte zu Yo Gottis Label Collective Music Group. Die Meldung verbreitete sich rasch in den sozialen Netzwerken und löste international Trauer aus.

Lil Poppa hatte erst in der vergangenen Woche seine neue Single "Out of Town Bae" veröffentlicht, zuvor im vergangenen Jahr ein Album. Unter seinem jüngsten Instagram-Post häufen sich seither Beileidsbekundungen von Fans und Wegbegleitern. Besonders bewegend fiel die Nachricht von Caroline "Baroline" Diaz aus, die mit dem Rapper zusammenarbeitete. Auf X schrieb sie: "Mein kleiner Bruder ist weg, Poppa, ich liebe dich so sehr. Ich bin so gebrochen. Einer der ersten Künstler, die ich bei Interscope hatte. Ich habe vier seiner Projekte als A&R betreut. Ich bin gerade so traurig", teilte die Musikmanagerin mit. Auch aus seinem Umfeld und von Hörerinnen und Hörern kommen zahlreiche Abschiedsgrüße und Erinnerungen.

Bereits am Vortag war der Künstler von den Behörden für tot erklärt worden, die genaueren Umstände blieben zunächst unklar. Jetzt liegt die Bestätigung der Gerichtsmediziner vor. Lil Poppa hatte seine Karriere in Jacksonville aufgebaut und dabei enge Kontakte zu seinem Team und Kreativpartnern gepflegt, was sich nun in den vielen persönlichen Trauerbotschaften widerspiegelt.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / lilpoppa Lil Poppa, Rapper

Instagram / lilpoppa Lil Poppa, Musiker

Instagram / lilpoppa Lil Poppa im Februar 2026