Körperverletzung: NBA-Star Patrick Beverley freigesprochen

Patrick Beverley (37) muss nun wohl keine strafrechtlichen Konsequenzen fürchten. Eine Grand Jury in Fort Bend County im US-Bundesstaat Texas hat entschieden, keine Anklage gegen den ehemaligen NBA-Spieler zu erheben. Dem 37-Jährigen war vorgeworfen worden, seine jüngere Schwester im November 2025 gewürgt und geschlagen zu haben. Die Jury kam jedoch zu dem Schluss, dass nicht genügend Beweise vorliegen, um das Verfahren weiterzuführen. Damit ist der Fall für den Basketballprofi nun wohl beendet, wie TMZ Sports berichtet.

Seine Anwälte Rusty Hardin und Letitia Quinones-Hollins zeigten sich gegenüber TMZ Sports erleichtert. Sie hatten von Beginn an betont, dass der frühere Point Guard unschuldig sei und die Anschuldigungen nicht haltbar seien. In ihrem Statement erklärten sie, Patrick sei sehr dankbar, dass die Grand Jury dies nun bestätigt habe. Über seine Juristen ließ der Sportler ausrichten, er würde niemals etwas tun, um seiner Schwester zu schaden: "Er ist allen dankbar, die in dieser Zeit für ihn gebetet und ihn unterstützt haben." Nun hoffe Patrick, dass sich sein Name und sein Ruf wieder erholen können.

Der Fall begleitet Patrick seit seiner Festnahme im vergangenen Jahr. Damals war der Sportler in Texas festgenommen worden, nachdem er beschuldigt wurde, seine 15-jährige Schwester während eines Streits verletzt zu haben. Die Kaution war auf 40.000 Dollar festgelegt worden, die der ehemalige Profi schnell zahlte, um wieder freizukommen. Seine Schwester gab laut TMZ an, er habe sie am Hals gepackt, gegen eine Wand geschleudert und geschlagen. Patricks Anwälte erklärten, die Aussage sei angeblich in einem emotionalen Moment gemacht worden und entspreche nicht der Wahrheit. Ob sich der Ruf des Sportlers wieder erholen wird, bleibt nun abzuwarten.

