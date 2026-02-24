Schwanger? Darum bricht Lola Weippert ihre Weltreise ab

Lola Weippert (29) muss ihre Weltreise abbrechen. Die Nachricht verkündete die Moderatorin ihren Followern am Wochenende sichtlich etwas betrübt. Eine Neuigkeit sei der Grund und in Deutschland habe sie nach ihrer Rückkehr viel zu klären. Welche Neuigkeit das ist, verriet sie jedoch nicht – und wird sie auch nicht, wie sie heute in ihrer Instagram-Story zu verstehen gibt. "Ich weiß, viele von euch fragen. Es tut mir leid. Ich kann euch das nicht sagen. Es gibt Dinge, die ich nicht teilen kann. Das hat manchmal auch mit Verträgen zu tun", erklärt Lola und betont, wie gern sie mehr Infos preisgeben würde, es aber leider einfach nicht kann.

Eines kann sie jedoch verraten: Eine Schwangerschaft ist nicht der Grund für den vorzeitigen Abbruch ihrer Reise rund um die Welt, was wohl einige ihrer Social-Media-Follower vermutet haben. "Aber schwanger bin ich auf jeden Fall nicht", erklärt sie. Außerdem wäre das für die Temptation Island-Bekanntheit kein ausschlaggebender Grund gewesen. Doch, dass eine Schwangerschaft nicht die Ursache ist, macht Lola anscheinend sehr glücklich. "Nein, ich bin nicht schwanger. Ein Glück", betont sie abschließend.

Nun begann für Lola und ihre Begleitung frühzeitig die letzte Woche ihrer Reise. Nachdem die zwei in den vergangenen Monaten schon unter anderem in Lappland, China, Australien und Japan waren, befinden sie sich aktuell in Neuseeland. Zuletzt erkundeten sie die Nordinsel mit einem Camper. Die kommenden Tage wird noch die Südinsel unsicher gemacht und dann geht es für die Reiselustigen am Wochenende wieder zurück nach Deutschland.

