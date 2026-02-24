Mord? Nick Reiners Streit mit Eltern erschwert Verteidigung

Nick Reiner (32) hat sich vor Gericht für "nicht schuldig" bekannt, nachdem ihm vorgeworfen wurde, seine Eltern Rob Reiner (†78) und Michele Singer Reiner (†70) im Dezember vergangenen Jahres erstochen zu haben. Ein juristischer Experte sieht die Verteidigung des 32-Jährigen nun bereits erheblich unter Druck. "Die Tatsache, dass Nick einen Tag vor den Morden auf Conan O'Briens Weihnachtsfeier in einen Streit mit den Opfern geraten war, ist für jede echte Verteidigung in diesem Fall fatal", erklärte der ehemalige Bundesstaatsanwalt Neama Rahmani jetzt gegenüber US Weekly. Nick und sein verstorbener Vater sollen laut TMZ auf der prominenten Feier am Abend vor der Tat in einen hitzigen verbalen Streit geraten sein. Am nächsten Tag wurden der Regisseur und seine Frau getötet, ihre Leichen wurden rund zwölf Stunden später entdeckt.

Der Staatsanwalt betonte, dass der angebliche Streit nur wenige Stunden vor dem Verbrechen als "Beweis für Vorsatz" gewertet werden könne. "Wenn man mit jemandem in einen Streit gerät und mit einer Waffe zurückkommt, ist das Vorsatz", erklärte er. Dabei zog er einen Vergleich zum Mordfall von Nipsey Hussle (†33) aus dem Jahr 2019 in Los Angeles. Damals konnten die Staatsanwälte nachweisen, dass der Angeklagte Eric Holder Jr. eine bewusste Entscheidung zwischen dem anfänglichen Streit mit dem Rapper und dessen Ermordung getroffen hatte. Eric wurde daraufhin des Mordes ersten Grades für schuldig befunden und später zu 60 Jahren Haft verurteilt.

Laut US Magazine könnte Nicks Verteidigungsteam zwar verschiedene Strategien verfolgen, etwa ein Plädoyer auf Unzurechnungsfähigkeit oder Notwehr, doch diese seien mit erheblichen rechtlichen Hürden verbunden. Nick sitzt weiterhin ohne Kaution in Haft und könnte im Falle einer Verurteilung wegen zweifachen Mordes ersten Grades mit "besonderen Umständen" rechnen. Demnach könnten ihm entweder lebenslange Haft ohne Aussicht auf Bewährung drohen oder sogar die Todesstrafe. Bei seinem jüngsten Auftritt vor Gericht überließ Nick das Wort weitgehend seiner Pflichtverteidigung und äußerte sich selbst kaum. Für das weitere Verfahren ist laut Deadline nun ein neuer Termin für den 29. April angesetzt. Wie es dann für den jüngsten Sohn der Reiners weitergeht, bleibt also noch abzuwarten.

Getty Images Rob Reiner mit Michele Singer und Nick Reiner bei Teen Vogue’s Back-to-School Saturday in Los Angeles, August 2013

Imago Nick Reiner bei der Chaplin Award Gala 2014 im Lincoln Center in New York

