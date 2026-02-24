Miles Teller feiert den 39. Geburtstag oben ohne in Mexiko

Miles Teller (39) hat sich zum 39. Geburtstag selbst ein sonniges Geschenk gemacht und feiert das neue Lebensjahr mit seiner Ehefrau Keleigh (33) im mexikanischen Los Cabos. Am Freitag, dem 20. Februar, wurde der Schauspieler oberkörperfrei am Pool eines Resorts gesichtet, wo er sich eine Auszeit in der Sonne gönnte. Keleigh zeigte sich in einem pinken Bikini und genoss ebenfalls den entspannten Tag unter der mexikanischen Sonne. Das Paar ließ es sich dabei gutgehen und wurde von einigen Freunden begleitet, die mit den beiden die Feierlichkeiten teilten, wie Just Jared berichtet.

Passend zum Geburtstag ihres Mannes widmete Keleigh Miles auf Instagram eine emotionale Liebeserklärung. "Alles Gute zum Geburtstag, mein Liebling! Du bist einer unter einer Milliarde, du und ich für immer und ewig. Dein blutendes Herz und deine Entschlossenheit, das Leben zu verschlingen, sind so inspirierend. Du bist widerstandsfähig und freundlich. Ich liebe dich! Hab den besten Tag", schrieb sie zu einer Reihe von Fotos aus ihrer gemeinsamen Beziehung. Der "Eternity"-Darsteller dürfte sich über die liebevollen Worte seiner Frau gefreut haben.

Die beiden sind seit Jahren ein eingespieltes Team und ihre Liebesgeschichte begann vor über einem Jahrzehnt auf einer Party. Dort war Miles damals sofort von Keleigh begeistert gewesen und hatte sie angesprochen, auch wenn sie ihm zunächst einen Korb gab. Inzwischen sind die beiden verheiratet und zeigen immer wieder, wie stark ihre Bindung ist. Beruflich läuft es für Miles ebenfalls gut: Bald kommt sein neuer Film über Michael Jackson (†50) in die Kinos.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Miles Teller

Anzeige Anzeige

Getty Images Miles Teller und Keleigh Sperry Teller bei der Special Screening von A24s "Eternity" im AMC Century City 15 in Los Angeles, November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Miles Teller und seine Frau Keleigh, Schauspieler