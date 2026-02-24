König Harald von Norwegen wurde ins Krankenhaus eingeliefert

König Harald (89) von Norwegen musste auf der spanischen Insel Teneriffa ins Krankenhaus eingeliefert werden. "Seine Majestät, der König, wurde heute Abend in das Krankenhaus 'Hospital Universitario Hospiten Sur' auf Teneriffa eingeliefert. Der König muss wegen einer Infektion und Dehydrierung behandelt werden. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut", verkündete das norwegische Königshaus offiziell. Um die Behandlung vor Ort zu unterstützen, soll nun auch der persönliche Leibarzt des Monarchen umgehend auf die Kanareninsel reisen.

Der Leibarzt wird das örtliche Gesundheitssystem auf Teneriffa unterstützen und die weitere medizinische Versorgung des norwegischen Königs begleiten. Über die genaue Art der Infektion, die zu dem Krankenhausaufenthalt führte, machte das Königshaus bisher keine weiteren Angaben. Grund für seinen Aufenthalt auf der spanischen Insel ist der alljährliche Winterurlaub mit seiner Ehefrau Königin Sonja (88). Der König und Königin Sonja nutzen die Wintermonate traditionell für eine Auszeit im wärmeren Klima.

Harald ist seit 1991 König von Norwegen und hat in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Der Monarch, der erst vor wenigen Tagen, am 21. Februar, seinen 89. Geburtstag feierte, wurde in der Vergangenheit mehrfach am Herzen operiert. Harald ist seit 1968 mit Sonja verheiratet, die beiden haben zwei gemeinsame Kinder: Kronprinz Haakon (52) und Prinzessin Märtha Louise (54). Trotz seines fortgeschrittenen Alters nimmt der König weiterhin viele repräsentative Aufgaben wahr und genießt in seinem Land große Beliebtheit.

Getty Images König Harald V. in Oslo

Getty Images König Harald V. von Norwegen im Februar 2026

Imago König Harald V. und Königin Sonja von Norwegen bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand