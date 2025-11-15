Körperverletzung: NBA-Star Patrick Beverley wurde verhaftet

Patrick Beverley ist in Texas festgenommen worden – der frühere NBA-Profi wurde am Freitag beim Sheriff’s Office im Fort Bend County in Richmond in Gewahrsam genommen. Laut TMZ Sports lautet der Vorwurf Körperverletzung gegen ein Haushaltsmitglied mit Behinderung der Atmung oder des Kreislaufs. Der Fall wird als Verbrechen dritten Grades geführt. Die Kaution wurde auf 40.000 Dollar (umgerechnet circa 35.000 Euro) festgesetzt. Patrick zahlte den Betrag und soll noch am selben Tag freigekommen sein.

Aus den Haftunterlagen geht hervor, dass es sich um einen Deliktstatbestand handelt, der in Texas hart bestraft werden kann. Details zum mutmaßlichen Vorfall wurden zunächst nicht öffentlich gemacht. Das Newsportal berichtet, dass der Sportler am Freitag persönlich erschien, um sich den Behörden zu stellen. Eine Stellungnahme des Clubs, für den er zuletzt in den USA spielte, liegt aktuell nicht vor. In der NBA stand Patrick unter anderem für die Rockets, Clippers, Timberwolves, Lakers, Bulls, 76ers und zuletzt die Bucks auf dem Feld.

Patrick ist nicht nur für sein intensives Spiel, sondern auch für seine laute Stimme außerhalb des Courts bekannt. Der Guard wechselte zuletzt immer häufiger ans Mikrofon, wo er mit einem eigenen Format und als Gast in Shows auffiel. Dabei geriet er bereits in die Schlagzeilen, nachdem ein Gespräch mit Jason Williams über Megan Thee Stallion (30) und Klay Thompson für Wirbel gesorgt hatte. Abseits des Feldes zeigt er sich in sozialen Medien nahbar, spricht offen über Familie, seine Herkunft aus Chicago und seine Motivation, die ihn in der NBA zu einem der markantesten Defensivspieler seiner Generation gemacht hat.

Getty Images Patrick Beverley, September 2025

