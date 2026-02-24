Suizid: Tochter nimmt Abschied von Robert Carradine (†71)

Tochter Ever Carradine hat nach dem Tod ihres Vaters Robert Carradine (71) nun einen herzzerreißenden Abschiedspost geteilt. Der Schauspieler, der durch seine Rollen in "Revenge of the Nerds" und Lizzie McGuire bekannt wurde, verstarb im Alter von 71 Jahren. "Mein Vater ist heute gestorben. Mein lieber, lustiger Vater, der nur 20 Jahre älter war als ich", schrieb die Schauspielerin jetzt in einem emotionalen Statement auf Instagram. Sie erinnerte sich an gemeinsame Fahrten zum Flughafen, spontane Familienessen und daran, dass ihr Vater immer zur Stelle gewesen sei, wenn man ihn brauchte. Für Ever war Robert ein fester Anker in ihrem Alltag.

Die "Handmaid's Tale"-Darstellerin blickte zudem auf ihre ungewöhnliche Kindheit in den 70er- und 80er-Jahren zurück, die sie mit ihrem alleinerziehenden Vater verbrachte. Trotz der unkonventionellen Umstände sei ihre Kindheit geerdet gewesen. "Wenn mich jemand fragt, wie ich so normal geworden bin, sage ich immer, dass es wegen meines Vaters ist", erklärte sie. Wegen des geringen Altersunterschieds von nur 20 Jahren seien sie in gewisser Weise gemeinsam aufgewachsen: "Ich wollte ihn nie enttäuschen, und ich wollte, dass er darauf vertraut, dass ich ihm genauso den Rücken stärke, wie er mir", so Ever laut Page Six. Außerdem habe er ihr gezeigt, "wie sinnlos es ist, Groll zu hegen".

Robert Carradine kämpfte fast zwei Jahrzehnte lang mit einer bipolaren Störung, wie seine Familie gegenüber Deadline bestätigte. Die Angehörigen erklärten in einem Statement, dass Bobby immer ein "Leuchtfeuer" für alle um ihn herum gewesen sei. Ever beschrieb ihren Vater als einen liebenden Menschen und keinen Kämpfer. "Ich habe tausend Geschichten und werde von Erinnerungen überflutet", schrieb sie und beendete ihren Post mit den Worten: "Wenn ihr mich seht, fragt mich bitte nach meinem Vater Bobby Carradine, der mich zu dem gemacht hat, was ich bin. Ruhe in Frieden, Papa. Ich liebe dich über alles."

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Ever Carradine mit ihrem Vater Robert Carradine

Robert Carradine mit seiner Tochter Eve

Eve Carradine mit ihrem Vater Robert Carradine

