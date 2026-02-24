Mode als Kunst: Das ist der Dresscode für die Met Gala 2026

Die Met Gala 2026 steht unter dem Dresscode "Fashion is Art" und wird am ersten Montag im Mai im Metropolitan Museum of Art in New York stattfinden. Wie Vogue am Montag, dem 23. Februar, auf Social Media bekannt gab, sollen Designer den menschlichen Körper als ihre leere Leinwand nutzen und damit die Verbindung zwischen Kleidung und Körper in den Mittelpunkt stellen. Die Ausstellung "Costume Art" zeigt fast 400 Objekte, die Kleidungsstücke des Costume Institute mit Gemälden, Skulpturen und anderen Kunstwerken aus rund 5.000 Jahren Kunstgeschichte kombinieren. Gemeinsam mit den bereits bekannten Co-Gastgeberinnen Beyoncé (44), Nicole Kidman (58), Venus Williams (45) und Anna Wintour (76) werden zahlreiche Stars den Abend auf den berühmten Stufen des Museums gestalten.

Der Kurator des Costume Institute, Andrew Bolton, erklärte gegenüber Vogue, dass Mode und der gekleidete Körper das verbindende Element in jedem kuratorischen Department und jeder Galerie des Museums seien. Das sei der rote Faden durch das gesamte Museum gewesen und die ursprüngliche Idee für die Ausstellung, so der 59-Jährige. Die Körpertypen werden dabei locker in drei Kategorien unterteilt, die aus Themen der Kunst abgeleitet sind: das Klassische und Nackte, das Anatomische sowie das Unterrepräsentierte wie schwangere oder alternde Körper. Im Gastgeberkomitee sitzen unter anderem Zoë Kravitz, Sabrina Carpenter (26), Doja Cat (30), Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki (35), Lena Dunham (39), Sam Smith (33), Teyana Taylor (35) und Lisa. Zusätzlich wurden am Montag weitere Namen bekannt gegeben, darunter Adut Akech, Angela Bassett (67), Sinéad Burke, Rebecca Hall (43), Aimee Mullins (49) und Chase Sui Wonders (29). Als Ehrenvorsitzende treten Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez (56) Bezos auf, wie US Magazin berichtet.

Beyoncé kehrt mit ihrer Rolle als Co-Chair nach langer Pause zur Met Gala zurück, nachdem sie zuletzt 2016 bei der Veranstaltung mit dem Thema "Manus x Machina" gesehen wurde. Nicole und Venus hingegen waren bereits bei vergangenen Galas regelmäßig dabei, unter anderem auch 2025 bei der Themengala "Superfine: Tailoring Black Style". Aufgrund des Fokus auf die untrennbare Verbindung zwischen Körpern und Kleidung erwarten viele Beobachter spektakuläre Naked Dresses auf dem roten Teppich. Zu den heißesten transparenten Looks vergangener Met Galas zählen Kim Kardashians (45) Wet-Look 2019, Rita Oras (35) gewagter Auftritt 2024 sowie Emily Ratajkowskis (34) brustentblößendes Kleid im selben Jahr. Auch Greta Lee (42), Emma Chamberlain (24), Janelle Monáe und Jennifer Lopez (56) zeigten 2024 ihre Figuren in durchsichtigen Roben.

Getty Images Beyoncé auf der Met Gala 2015

Getty Images Kim Kardashian auf der Met Gala im Mai 2022

Getty Images Angela Bassett bei der Met Gala 2025