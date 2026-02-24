Tod von Jordan James Parke: Zwei Personen wurden verhaftet

Jordan James Parke ist tot. Der Social-Media-Star, der sich selbst als "Lip King" bezeichnete, wurde am 18. Februar leblos in einem Apartmentkomplex in Canary Wharf in London entdeckt, nachdem der Rettungsdienst wegen eines bewusstlosen Mannes alarmiert worden war. Nun gab es eine überraschende Wendung in den Ermittlungen: Wie der Evening Standard und der Mirror berichten, hat die Metropolitan Police inzwischen einen 43-jährigen Mann und eine 52-jährige Frau wegen des Verdachts auf Totschlag festgenommen. Beide wurden nach ihrer Vernehmung gegen Kaution freigelassen.

Die Ermittler gehen außerdem ersten Hinweisen nach, wonach Jordan kurz vor seinem Tod möglicherweise einen kosmetischen Eingriff gehabt haben soll. Er war bekannt für seine zahlreichen Schönheitsoperationen und hatte nach eigenen Angaben mehr als 149.000 Euro für über 50 Eingriffe ausgegeben. Auf diese Weise hatte er sich einen Namen als Plastikchirurgie-Enthusiast gemacht und war in verschiedenen TV-Sendungen wie "Botched", "This Morning" und "Bodyshockers" aufgetreten. Ein Sprecher der Metropolitan Police erklärte, dass man auf die Ergebnisse der Obduktion warte, um die genauen Todesumstände des 34-Jährigen zu klären.

Bereits vor seinem Tod stand der Beautyfan im Fokus der Behörden: Er war auf Kaution wegen des Verdachts auf Totschlag frei, nachdem im vergangenen Jahr die fünffache Mutter Alice Webb nach einem sogenannten "Liquid BBL" in einer Klinik in Gloucester gestorben war, das ihm zugeschrieben wurde. Zudem hatte eine BBC-Recherche offengelegt, dass er online verschreibungspflichtige Abnehmspritzen ohne Rezept verkauft haben soll. Offiziell angeklagt wurde Jordan in beiden Fällen jedoch nicht.

Instagram / jordanjamesparke2 Jordan James Parke zeigt sich auf Instagram

Instagram / jordanjamesparke2 Jordan James Parke

Instagram / jordanjamesparke2 Jordan James Parke, Beauty-Influencer

