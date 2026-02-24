Jeffrey Epstein versteckte Beweise in privaten Lagerräumen

Jeffrey Epstein (†66) versteckte Fotos und andere persönliche Gegenstände in mehreren privaten Lagerräumen quer durch die USA. Wie das OK Magazine berichtet, beauftragte der verstorbene Finanzier zwischen 2003 und 2019 Privatdetektive damit, Gegenstände zwischen mindestens sechs verschiedenen Lagereinheiten hin- und herzubewegen. Zu den eingelagerten Objekten gehörten neben Fotos auch Projektoren, Kisten voller CDs und Computer, von denen einige von seiner Privatinsel stammten, auf der seine berüchtigten Verbrechen stattfanden. Einer der Lagerorte befand sich in der Nähe seines Hauses in Palm Beach, ein weiterer in Manhattan.

Aus neu veröffentlichten Akten geht hervor, dass die Behörden die Inhalte der Lagerräume möglicherweise nie untersucht haben. Es wird vermutet, dass Jeffrey im Voraus gewarnt wurde und so den Inhalt seiner Einheiten vor Durchsuchungen schützen konnte. Neu aufgetauchte E-Mails zeigen, dass das Opfer Virginia Giuffre (†41) nach fehlendem Computermaterial suchte, das sie für ihre Klage aus dem Jahr 2009 benötigte, in der sie behauptete, als Minderjährige sexuell missbraucht worden zu sein. "Am Wochenende habe ich erfahren, dass die Anwälte der Klägerin die Computer und Unterlagen von mir haben wollen, die ich vor dem Durchsuchungsbefehl aus Jeffs Haus mitgenommen habe", schrieb Bill Riley, einer von Jeffreys Anwälten, in einer E-Mail. "Ich habe sie in einem Lager eingeschlossen und würde gerne wissen, was ich damit machen soll."

Jeffrey Epstein war ein US-amerikanischer Unternehmer, der durch schwere Verbrechen international bekannt wurde. Seine Vertraute Ghislaine Maxwell (64) wurde wegen der Beschaffung minderjähriger Mädchen für ihn zu einer Haftstrafe von zwanzig Jahren verurteilt. Obwohl das Justizministerium über drei Millionen Akten veröffentlicht hat, wurden von amerikanischen Behörden bisher keine weiteren Festnahmen im Zusammenhang mit dem Fall vorgenommen. Virginia, die in den Epstein-Akten mehrfach erwähnt wird, verstarb im Jahr 2025. Welche Rolle die neu bekannt gewordenen Lagerräume und deren Inhalte bei der Aufarbeitung künftig spielen könnten, bleibt derzeit offen.

Imago Jeffrey Epstein steigt in einen Wagen in New York City, 2015

Imago Prinz Andrew, Virginia Giuffre und Ghislaine Maxwell, 2001

Imago Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein in New York