Drohungen: Ioan Gruffudd packt vor Gericht über Ex Alice aus

Ioan Gruffudd (52) hat vor Gericht schwere Vorwürfe gegen seine Ex-Frau Alice Evans (54) erhoben. Wie unter anderem die Daily Mail berichtet, sagte der "Fantastic Four"-Star am Montag vor dem Obersten Gerichtshof in Los Angeles aus, dass die Schauspielerin ihm gedroht habe, ihn zu zerstören, indem sie ihn "Amber Hearden" würde – eine Anspielung auf den Prozess zwischen Johnny Depp (62) und Amber Heard (39). Bei einem Vorfall, als Ioan ihre gemeinsamen Töchter Ella und Elsie nach einem Besuch zurückbrachte, soll Alice ihn lautstark beschimpft und zu den Mädchen gesagt haben: "Wenn Papa jemals komisch oder gruselig mit euch ist, lasst es mich bitte wissen." Der 52-Jährige berichtete weiter, seine Ex-Frau habe ihn öffentlich als "Kinderschänder, Pädophilen und Drogensüchtigen" bezeichnet und ihm prophezeit: "Du wirst kein Schauspieler mehr sein, Baby, du wirst nur noch um Geld betteln."

Auch Ioans neue Ehefrau Bianca Wallace, mit der er seit April 2025 verheiratet ist, geriet laut seiner Aussage ins Visier von Alice. Der Schauspieler behauptete vor Gericht, seine Ex-Frau habe gedroht, ein falsches Verbrechen zu erfinden, das Bianca begangen haben soll, damit sie deportiert werde. Zudem habe Alice einen Privatdetektiv auf die 33-Jährige angesetzt. Ioan will mit dem Prozess erreichen, dass die Schutzanordnung, die er und Bianca gegen Alice erwirkt haben, verlängert wird. Er wirft ihr eine "gnadenlose fünfjährige Schikanekampagne" vor und fordert, die Unterhaltszahlungen an sie komplett einzustellen. "Ich war sehr bestürzt, dass sie so weit geht, um mich und Bianca zu diskreditieren. Ich fühlte mich hilflos", betonte Ioan. Alice hingegen bestreitet die Vorwürfe vehement und fordert im Gegenzug mehr Unterhalt.

Neben den schockierenden Anschuldigungen spielt auch Geld eine große Rolle in dem aufgeladenen Verfahren. Ioan will die Zahlungen an Alice beenden und fordert zudem, dass sie seine hohen Anwaltskosten für den Antrag auf Verlängerung der Schutzanordnung übernimmt. Alice wiederum stellt sich als finanziell am Ende dar, spricht von Räumung aus ihrem Zuhause, verkauft laut eigener Aussage Designerstücke und verweist auf ein Spendenkonto, um ihre Töchter versorgen zu können. Das einstige Traumpaar, das sich Ende der 90er am Set von "102 Dalmatiner" kennengelernt und 2007 in Mexiko geheiratet hatte, liefert sich seit der Trennung 2021 und der Scheidung 2023 immer wieder juristische Gefechte um Unterhalt, Sorgerecht und Social-Media-Attacken – nun entscheidet ein Richter in Los Angeles darüber, wie es für Ioan, Alice, die gemeinsamen Kinder und Ioans neue Familie weitergeht.

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd im Oktober 2015

Instagram / ioangruffudd Ioan Gruffudd und Bianca Wallace, Juni 2024

