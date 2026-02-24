"The 50"-Trailer zeigt: Diese Realitystars kommen sich näher

Wird The 50 jetzt etwa zur Datingshow? Eigentlich geht es für die Teilnehmer der Gameshow um viel Geld für einen Follower. Doch der erste Trailer für die neue Staffel zeigt: Zwischen einigen Kandidaten sprühen die Funken. Zu sehen sind gleich mehrere der Realitystars beim heftigen Knutschen. Deutlich erkennbar ist unter anderem Umut Tekin (28). Der scheint vor allem einer schwarzhaarigen Schönheit besonders nahezukommen. Dabei könnte es sich um Sommerhaus der Normalos-Kandidatin Vanessa Brahimi handeln. Das ist zwar nicht zu 100 Prozent erkennbar, aber die Dame auf Umuts Schoß hat dieselben Nägel, wie sie auch Vanessa hat.

Die beiden wären aber längst nicht die einzigen, die sich noch besser kennenlernen. Allerdings sind bei den anderen knutschenden Kandidaten keine Gesichter zu erkennen. Bild will allerdings erfahren haben, um wen es sich handelt. Einer der Männer ist auffällig tätowiert, weshalb das Magazin davon ausgeht, dass es Fame Fighting-Kämpfer Marvin Manson ist. Anhand der funkelnden Nägel entlarvt sich wohl auch seine Knutschpartnerin: Forsthaus Rampensau-Kandidatin Gina Beckmann (25). Ob das alles richtig ist, wird sich aber erst mit der Ausstrahlung zeigen. Los geht es schon am 9. März exklusiv auf Prime Video.

"The 50" hat einen der größten Reality-Casts überhaupt. Wie der Name schon sagt, treten 50 Stars aus dem Netz oder dem TV an. Neben Marvin, Umut, Vanessa und Gina sind auch andere bekannte Namen, wie Kate Merlan (39), Sam Dylan (35) und sein Partner Rafi Rachek (36), Claudia Obert (64) oder Alessia Herren (24) dabei. Die Fans zeigten sich bisher zufrieden mit der Auswahl der Protagonisten. Sie freuen sich aber größtenteils weniger über die Teilnehmenden, als über die, die nicht teilnehmen. Beispielsweise wird die Abwesenheit von Kim Virginia (30) und Nikola Grey (30) begrüßt. "Bin ich froh, weder Kim noch Nikola zu sehen", schreibt ein User bei Instagram. Andere Nutzer sind auch froh, dass Vorjahressieger Paco Herb nicht dabei ist: "Zum Glück nicht Paco."

Amazon MGM Studios Promo-Bild der dritten "The 50"-Staffel, 2026

Imago Umut Tekin, November 2025

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, Realitystar

