Frauenpower: Sie sind die Co-Chairs der Met Gala 2026

Beyoncé (44), Nicole Kidman (58) und Venus Williams (45) wurden als Co-Chairs der Met Gala 2026 bekannt gegeben und stehen damit an der Spitze des berühmten Modeevents neben Anna Wintour (76), die das Event traditionell leitet. Für Beyoncé bedeutet dies ein eindrucksvolles Comeback, da sie zuletzt 2016 die ikonischen Stufen des Metropolitan Museum of Art in New York betrat, damals mit dem Thema "Manus x Machina". Ihre Rückkehr wird mit Spannung erwartet, besonders da das diesjährige Motto "Costume Art" lautet. Venus und Nicole sind hingegen keine Neulinge, was die Teilnahme an der Gala betrifft. Beide waren bereits regelmäßige Gäste und glänzten auch 2025 bei der Themengala "Superfine: Tailoring Black Style".

Die diesjährige Gala markiert nicht nur ein Highlight in der Modewelt, sondern auch in der Geschichte des Met selbst: Die dazugehörige Ausstellung wird erstmals in den neuen Condé M. Nast Galleries des Museums präsentiert. Kurator Andrew Bolton betonte in einem Statement, dass "Costume Art" die Verbindung zwischen Kleidung und dem menschlichen Körper als Kunstform in den Vordergrund rücken wird. Mit Konzepten wie dem "nackten Körper", dem "schwangeren Körper" und dem "alternden Körper" wird eine breite Palette thematisiert, die Mode als ein Medium zeigt, das tief mit der menschlichen Existenz verknüpft ist. Laut Bolton solle die Ausstellung die "Materialität" der Mode und die enge Verbindung zwischen Kleidung und Körper zelebrieren.

Während die Stars ihre atemberaubenden Looks für den ersten Montag im Mai 2026 planen, lenkt die Bekanntgabe des Co-Vorsitzenden-Trios die Aufmerksamkeit einmal mehr auf die beeindruckende Karriere dieser Frauen. Beyoncé, die mit Hits wie "Crazy in Love" und bahnbrechenden Alben die Musikwelt revolutionierte, tritt hier erneut nicht nur als Musikerin, sondern auch als Stil-Ikone und Kreative hervor. Venus hat sich als eine der erfolgreichsten Tennisspielerinnen in der Geschichte etabliert und setzt nun auch fern des Sports Statements in puncto Eleganz. Nicole, die berühmte Schauspielerin, fasziniert seit Jahrzehnten auf Leinwand und rotem Teppich gleichermaßen. Mit dieser Kombination aus Mode, Kunst und Frauenpower verspricht die Met Gala 2026 ein unvergessliches Event zu werden.

Getty Images Anna Wintour bei der Met Gala 2024

Getty Images Beyoncé, Musikerin

Getty Images Nicole Kidman bei der Met Gala, Mai 2025

Getty Images Venus Williams bei den Oscars im März 2022