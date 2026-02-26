Unfall: Neue Details zum Tod von Camryn Magness (26) bekannt

Die Umstände rund um den tragischen Tod von Camryn Magness (†26) werden nun deutlicher. Die Sängerin, die einst für One Direction auf Tour ging, ist im Alter von 26 Jahren an den Folgen eines E‑Scooter-Unfalls gestorben. Sie verunglückte am Abend des 5. Dezember 2025 in Miami Beach, Florida. Sie war auf einem Stehroller zusammen mit ihrem Verlobten Christian unterwegs, als es zu einem heftigen Zusammenstoß kam. Wie TMZ unter Berufung auf einen Polizeibericht berichtet, erlitt Camryn dabei schwere innere Verletzungen und starb wenig später im Krankenhaus. Auslöser des Unglücks war demnach ein Fußgänger, der plötzlich in die Fahrspur des Scooters lief und die Kollision verursachte. Die junge Künstlerin wurde noch am Unfallort erstversorgt und anschließend in eine Klinik gebracht.

Die jetzt vorliegenden Ermittlungsunterlagen schildern den Ablauf detailliert: Camryn saß gemeinsam mit Christian auf einem stehenden E‑Scooter, als ein Mann unvermittelt vom Gehweg aus direkt in den Radweg geriet. An der Stelle fanden aktive Bauarbeiten statt, weshalb Passanten laut Polizei angewiesen waren, den angrenzenden Radweg zu nutzen, statt auf dem Bürgersteig zu gehen. Die Ermittler nahmen die Unfallstelle in Augenschein und hielten diese Besonderheit fest. Der Fußgänger prallte gegen den Scooter; er zog sich nicht lebensbedrohliche Kopfverletzungen zu. Christian blieb unverletzt. Weder er noch Camryn trugen zum Zeitpunkt des Unfalls einen Helm. Die Musikerin wurde in das Ryder Trauma Center des Jackson Memorial Hospital gebracht, wo sie jedoch ihren schweren Verletzungen erlag.

Bereits kurz nach Bekanntwerden des tragischen Unfalls teilte die Familie ihre Trauer auf Camryns Facebook-Seite. "Unsere Herzen sind schwer, während wir um den Verlust unserer geliebten Camryn trauern, einer strahlenden Kraft, deren Stimme, Charme und fröhlicher Geist so viele Menschen berührt haben", schrieb ihre Familie. Weiter hieß es: "In der Stille zwischen den Wellen wird ihre Erinnerung auftauchen – hell, kühn, unvergessen. Ruhe im endlosen Blau, unser süßes Mädchen. Du wirst tief geliebt und für immer in Ehren gehalten." Camryn wurde als Vorband großer Pop-Acts bekannt: Sie eröffnete Shows für One Direction bei deren "Up All Night"- und "Take Me Home"-Tour sowie 2016 für Fifth Harmony auf der "7/27"-Tour.

