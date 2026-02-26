Bethenny Frankel gibt Update zu chronischer Nierenerkrankung

Bethenny Frankel (55) macht sich Sorgen um ihre Gesundheit. Die ehemalige The Real Housewives of New York City-Darstellerin hatte im vergangenen Monat öffentlich gemacht, dass bei ihr eine chronische Nierenerkrankung im Stadium 2 diagnostiziert wurde. Jetzt hat die 55-Jährige auf Instagram ein Update gegeben und ihre Follower darüber informiert, dass sich ihr Zustand verschlechtert hat. "Ich habe tatsächlich Stadium 3A", erklärte Bethenny und gestand, dass ihr "übel im Magen" sei angesichts dieser Entwicklung. Die Unternehmerin betonte, dass dies "genau in der Mitte" liege und sie "noch nicht ganz am Medikationspunkt" angekommen sei.

Ihr Arzt habe ihr geraten: "Wasser ist deine Medizin." Diese Empfehlung bereite ihr jedoch Sorgen, da sie nach eigenen Angaben "immer dehydriert" sei. Bethenny erklärte weiter, dass die Krankheit "schwanken" könne und ihr Arzt nicht wolle, dass sie "völlig alarmiert" sei. Stattdessen solle sie in ein paar Monaten wiederkommen und sich erneut testen lassen. Die Skinnygirl-Gründerin versuchte, "ruhig zu bleiben" und forderte ihre Social-Media-Follower auf: "Bitte lasst euch testen." Sie warnte zudem vor Nahrungsergänzungsmitteln, die überall verkauft würden, und riet, dass Ärzte über alle eingenommenen Präparate informiert sein sollten, da diese unterschiedliche Körperteile bei verschiedenen Menschen unterschiedlich beeinflussen könnten.

Bethenny hatte ihre "medizinische Ankündigung" im Januar gemacht und erklärt, dass sie vor Monaten beschlossen habe, sehr proaktiv mit Bluttests umzugehen. Jedes Mal sei ihre Nierenfunktion niedrig ausgefallen. Als mögliche Ursache nannte sie entweder eine Autoimmunerkrankung oder eine "traumatische Erfahrung vor Jahren, als ich fast an einem allergischen Anfall gestorben" sei. Ebenfalls im Januar hatte Bethenny über eine bakterielle Gesichtsinfektion gesprochen, die sie sich in St. Barts zugezogen hatte.

Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel, US-amerikanische Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel im Februar 2026

Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel in Aspen, Colorado