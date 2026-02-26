Daniel Radcliffe über Michael Gambons Humor am Set

Daniel Radcliffe (36) erinnert sich gerne an seinen verstorbenen Schauspielkollegen Michael Gambon (†82) zurück, der in mehreren Harry Potter-Filmen die Rolle des Hogwarts-Schulleiters Albus Dumbledore verkörperte. In der neuesten Folge der YouTube-Show "Hot Ones" schwärmte der Darsteller von Michael, der am Set ständig für Lacher sorgte. "Er hat die ganze Zeit herumgealbert", erzählte er. Bis kurz vor dem Kommando "Action" habe der Schauspielveteran versucht, Daniel aus dem Konzept zu bringen und zum Lachen zu animieren.

Daniel schwärmte von Kollegen, die ihre Arbeit ganz ohne große Show erledigen – und hob Michael dabei besonders hervor. "Diejenigen, die ihre Arbeit erledigen können, ohne dass man ständig merkt, wie hart sie arbeiten, sind immer die Coolsten", sagte der Schauspieler in der Show. Legendär sind für Daniel bis heute die absurden Abkürzungen des Schauspielers am Set. Als es um eine Einstellung von hinten ging, fragte Michael zuerst trocken nach dem Bildaufbau und konterte dann mit der derben Abkürzung "BOHNAR" – ausgeschrieben "Back of head, no acting required". Daniel erinnert sich auch an eine Szene, in der die beiden in einem Boot zu einer Insel fuhren: Auf die Frage nach dem Shot taufte er die Szene scherzhaft "TTIAB", was er mit "Two twats in a boat" erklärte.

Der Schauspieler übernahm die Rolle des Dumbledore ab dem dritten Teil "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" im Jahr 2004, nachdem Richard Harris (†72), der den Charakter in den ersten beiden Filmen gespielt hatte, 2002 verstorben war. Michael verstarb im September 2023 im Alter von 82 Jahren an einer Lungenentzündung. In den Phantastische Tierwesen-Prequelfilmen übernahm später Jude Law (53) die Rolle einer jüngeren Version des Charakters. Für die kommende HBO-Max-Serienadaption der "Harry Potter"-Bücher wird John Lithgow (80) in die Rolle des Dumbledore schlüpfen. Die Serie soll 2027 starten und jeden der sieben Romane von J.K. Rowling (60) in einzelnen Staffeln erzählen.

ActionPress/SIPA PRESS Michael Gambon als Dumbledore in "Harry Potter und der Gefangenen von Azkaban" (2004)

Getty Images Daniel Radcliffe bei der Vorführung von "Kill Your Darlings" im Metrograph in New York, 05. Oktober 2025

Getty Images Michael Gambon, Schauspieler