Wegen ihrer Brüste: Laura Müllers neues Bild irritiert Fans

Laura Müller (25) präsentiert auf Instagram stolz das Ergebnis ihrer Brustvergrößerung – und erntet prompt heftige Kritik von ihren Followern. Auf einem neuen Foto zeigt sich die Erotik-Influencerin in einem tief ausgeschnittenen schwarzen Oberteil und setzt ihre neue Oberweite in Szene. Die Influencerin hatte sich Mitte Januar dem operativen Eingriff unterzogen und direkt im Anschluss auf ihren Erotikportalen wie OnlyFans erste Bilder veröffentlicht. Jetzt gibt es auch für ihre Social-Media-Community einen Einblick – und die Meinungen gehen auseinander. Ein kurioses Detail am Rande: Im Hintergrund des Schnappschusses ist Comedian Oliver Pocher (48) zu sehen, der überrascht in die Kamera blickt.

Die Reaktionen in der Kommentarspalte fallen gemischt aus. Zahlreiche Nutzer äußern sich kritisch über das Ergebnis der Operation. "Natürlich sieht anders aus", schreibt jemand, während ein anderer Kommentator vermutet, bei dem Eingriff sei "wohl etwas schiefgegangen". Viele Beobachter meinen, eine optische "Schieflage" zu erkennen. Ob tatsächlich etwas an der OP nicht optimal verlaufen ist oder ob es lediglich an Lauras Sitzhaltung auf dem Foto liegt, sorgt für angeregte Diskussionen. Neben der Kritik am Operationsergebnis wird auch ihre Vorbildrolle als Mutter hinterfragt. Andere Fans nehmen die zweifache Mutter jedoch in Schutz: "Du siehst so hübsch aus", heißt es an einer Stelle, und weiter: "Die, die was zu meckern haben, sollten zuerst vor ihrer eigenen Haustür kehren."

Vor rund drei Wochen sorgte Oliver mit seinen spöttischen Kommentaren zu Lauras Brust-OP für Wirbel in seiner Pocher-Club-App. "Hurra! Hurra! Die Brüste sind da. Glückwunsch an dieser Stelle", ätzte der Comedian damals und fügte ironisch hinzu: "Und natürlich möchten wir uns die neuen Dinge mal angucken." Als die junge Mutter in ihrer Story erklärte, sie könne endlich wieder lachen, konterte Oliver trocken: "Na, wer kann das nicht?" Für besonders viel Aufsehen sorgte sein knappes Fazit, als Laura ihre Brüste als "prall" und "richtig schön groß" beschrieb: "Geil." Die bissigen Einlagen des Moderators sorgten in den sozialen Netzwerken für eine neue Runde Diskussionen zwischen Fans und Kritikern.

Thomas Burg/ ActionPress Laura Müller in der TV-Show "Pocher vs. Wendler"

Thomas Burg Laura Müller, Influencerin

Imago Oliver Pocher, Januar 2026