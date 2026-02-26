David Guetta und Jessica begrüßen zweites Baby auf der Welt

David Guetta (58) und seine Partnerin Jessica Ledon (33) schweben im Babyglück: Der Star-DJ hat sein viertes Kind willkommen geheißen – und das zweite gemeinsame Kind mit dem Model. Auf Instagram machen David und Jessica jetzt öffentlich, dass ihr Baby Skyler das Licht der Welt erblickt hat. Zu den süßen Bildern, auf denen die beiden ihr Neugeborenes im Arm halten, schreiben sie: "Willkommen auf der Welt, Skyler. Das schönste Geheimnis, das wir je bewahrt haben." Die Aufnahmen zeigen intime Momente rund um die Geburt und machen deutlich, wie sehr sich das Paar über den Familienzuwachs freut.

Zu den Fotos gehören nicht nur Schnappschüsse direkt nach der Ankunft von Skyler, sondern auch Aufnahmen aus der Zeit davor. So lassen David und Jessica ihre Fans mit Bildern von einem aufwendig inszenierten Babybauch-Shooting und von einer fröhlichen Babyshower an ihrem Glück teilhaben. Mit Skyler wächst die Patchwork-Familie des DJs weiter: Das Neugeborene ist das kleine Geschwisterchen von Cyan, dem 23 Monate alten Sohn des Paares. Außerdem hat David aus seiner früheren Ehe mit Cathy Lobé noch Tochter Angie und Sohn Tim, die nun ebenfalls ein weiteres Halbgeschwisterchen bekommen haben.

David und Jessica sind seit 2015 ein Paar und zeigen sich immer wieder gemeinsam auf Veranstaltungen und in den sozialen Medien. Das Model und der Musiker halten ihr Privatleben zwar größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus, teilen aber in besonderen Momenten wie jetzt die wichtigsten Meilensteine mit ihren Followern. Mit Cyan und Skyler haben die beiden nun zwei gemeinsame Kinder, die ihren Alltag als vielreisendes Paar zusätzlich prägen dürften. In der Vergangenheit zeigten die beiden bereits, dass ihnen ein enger Familienzusammenhalt wichtig ist und sie ihre besonderen Momente gerne mit nahestehenden Menschen feiern, wie jetzt bei der Babyshower und den liebevollen Familienfotos rund um die Geburt von Skyler.

Instagram / davidguetta David Guetta und Jessica Ledon mit ihren Kindern, Februar 2026

Instagram / davidguetta David Guettas Kinder, Februar 2026

Getty Images David Guetta mit seiner Freundin Jessica Ledon