Fotos in Epstein-Akten: Stephen Hawking zwischen Bikinigirls

Professor Stephen Hawking (†76) strahlt über das ganze Gesicht, eingerahmt von zwei Frauen im Bikini und mit einem Drink in der Hand – dieses bislang unbekannte Foto, das der Daily Mail vorliegt, wurde im Zuge weiterer Veröffentlichungen von Akten um Jeffrey Epstein (†66) bekannt. Das Bild zeigt den weltberühmten Physiker gut gelaunt in der Sonne, offenbar bei einem entspannten Beach-Tag. Wann genau die Aufnahme entstand und an welchem Strand sie gemacht wurde, ist bisher nicht geklärt. Fest steht jedoch: Stephen gehörte zu 21 international renommierten Wissenschaftlern, die 2006 an einer von Jeffrey auf seiner Insel und dem nahegelegenen St. Thomas veranstalteten Konferenz teilnahmen.

Jeffrey hatte Stephen im März 2006 empfangen, fünf Monate bevor er zum ersten Mal wegen Prostitutionsdelikten angeklagt wurde. Bilder, die 2015 auftauchten, zeigten den gefeierten Physiker im Rollstuhl bei einem Barbecue. Später erhielt er eine U-Boot-Tour über den Meeresboden rund um Jeffreys Insel. Der verurteilte Straftäter hatte das Gefährt eigens für Stephen umbauen lassen, der noch nie unter Wasser gewesen war. Der Physiker wird in den jüngst vom US-Justizministerium veröffentlichten Unterlagen mindestens 250 Mal erwähnt. Es gibt jedoch keine Hinweise darauf, dass Stephens Erscheinen in den Dokumenten auf ein Fehlverhalten hindeutet.

Stephen wurde in den 1960er-Jahren mit der Diagnose Amyotrophe Lateralsklerose konfrontiert und lebte mehr als 50 Jahre mit der Motoneuron-Erkrankung, bevor er im März 2018 im Alter von 76 Jahren verstarb. Der theoretische Physiker von der Universität Cambridge galt als einer der bedeutendsten Wissenschaftler seiner Generation. Jeffrey umgab sich gern mit prominenten Wissenschaftlern und bezeichnete sich selbst als "Wissenschaftsphilanthrop". Er spendete große Summen für wissenschaftliche Zwecke und soll zeitweise bis zu 17 Millionen Euro pro Jahr zur Finanzierung von Wissenschaftlern bereitgestellt haben. Viele der Wissenschaftler und Forscher distanzierten sich jedoch von ihm, nachdem er verhaftet worden war.

Anzeige Anzeige

Jemal Countess / Getty Images Stephen Hawking in NYC

Anzeige Anzeige

Chris Jackson / Getty Images Stephen Hawking bei den Pride Of Britain Awards 2016 in London

Anzeige Anzeige