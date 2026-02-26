Abnehm-Wahnsinn: So ringt Luke Combs mit seinem Gewicht

Luke Combs (35) spricht so offen wie selten über seinen Kampf mit den Kilos! In der aktuellen Folge des Podcasts "Popcast" der New York Times erzählt der Countrystar, wie sehr ihn sein Gewicht und sein Aussehen schon seit Beginn seiner Karriere beschäftigen. Der "Hurricane"-Interpret gibt zu, dass er lange Angst hatte, wegen seiner Optik nie eine echte Chance im Musikbusiness zu bekommen – trotz seines Talents auf der Bühne. "Das war eine meiner größten Befürchtungen, so nach dem Motto: Vielleicht bekomme ich keine Chance, nur wegen meines Aussehens", schildert Luke in dem Talk. Heute gehört er zu den größten Namen der Country-Szene, doch die Selbstzweifel sind trotzdem nie ganz verschwunden.

Der "Hurricane"-Interpret hat mittlerweile einige Gesundheitspraktiken in sein Leben integriert, darunter Fasten und eine glutenfreie Ernährung, wodurch er "ein bisschen Gewicht verlieren" konnte. Dennoch beschrieb Luke seine Fitnessreise als "dieses Rätsel, das ich nicht lösen kann" – vor allem, weil er seine anstrengende Karriere mit der Vollzeitaufgabe jonglieren muss, Vater seiner drei Söhne zu sein. Gemeinsam mit seiner Frau Nicole Hocking Combs hat der Sänger die Kinder Tex, Beau und das neugeborene Baby Chet. Medikamente zur Gewichtsabnahme wie GLP-1 lehnt Luke für sich ab: "Dieses Zeug macht mir mehr Angst, als dass ich die Vorteile genießen würde", erklärte er im Podcast. Er wolle den traditionellen Weg über das Fitnessstudio gehen und betonte: "Ich werde es schaffen, aber nicht auf dem kurzen Weg."

Der Musiker machte deutlich, dass er sein ganzes Leben lang mit seinem Gewicht gekämpft hat. "Ich möchte nicht, dass mein Leben ein Leben der Leichtigkeit ist, in dem alles einfach ist. Ich mag es, wenn Dinge schwer sind", sagte Luke und fügte hinzu: "Egal, wie sehr ich es versuche, es war einfach diese unmögliche Nuss, die ich knacken muss." Er wolle diese Herausforderung aus eigener Kraft meistern und betont, dass er anderen aber die Entscheidung für Abnehm-Medikamente nicht abspricht: "Nicht dass daran etwas falsch wäre. Das ist eine persönliche Entscheidung. Aber für mich muss ich das Ding gewinnen. Ich muss mich selbst besiegen", so der Sänger.

Getty Images Luke Combs bei den 59. CMA Awards 2025

Getty Images Nicole Combs und Luke Combs bei den 59. CMA Awards 2025

Instagram / lukecombs Luke Combs und seine Frau Nicole mit ihren gemeinsamen Kindern

