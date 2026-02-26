Affären? Ex-Prinz Andrew und Fergie führten wohl offene Ehe

Andrew Mountbatten Windsor (66) und Sarah Ferguson (66) galten über Jahrzehnte als unzertrennliches Duo – doch hinter den Kulissen ihrer Beziehung spielten sich offenbar weitaus unkonventionellere Szenen ab als bisher bekannt. Laut dem Enthüllungsbuch "Entitled – The Rise and Fall of the House of York" von Autor Andrew Lownie führten die beiden während ihrer Ehe von 1986 bis 1996 eine Art offene Beziehung. Demnach sollen sie bereits früh akzeptiert haben, dass Treue keine Voraussetzung für ihre Verbindung war. Beide hätten von den Affären des anderen gewusst und diese toleriert. In ihren gemeinsamen Anwesen in Ascot und später in Windsor sollen sie wie in einer Wohngemeinschaft zusammengelebt und ihre jeweiligen Liebhaber empfangen haben.

Besonders pikant: Laut einem Buchauszug, den die britische Zeitung Daily Mail veröffentlichte, soll Andrew bereits im ersten Ehejahr untreu geworden sein. Ein ehemaliger Fahrer behauptet, der damalige Duke of York habe "vor dem ersten Hochzeitstag mit mehr als einem Dutzend Frauen geschlafen". Das habe Sarah zunächst "fertig gemacht", doch mit der Zeit habe auch sie begonnen, sich Liebhaber zu nehmen. Freunde beschreiben anschaulich, wie sich das Paar entfremdet habe: Andrew habe allein von einem Tablett in seinem Arbeitszimmer gegessen, während Sarah und einer ihrer Liebhaber gemeinsam an einem anderen Ort im Haus speisten. Trotz klarer Vereinbarung soll Sarah auf Andrews Affären eifersüchtig gewesen sein. "Sie wollte 'die Einzige' bleiben", heißt es in dem Buch.

Gleichzeitig schwärmte die Herzogin von anderen Männern – darunter auch Prominente. So habe sie Fotos von John F. Kennedy Junior in Badehose aus Magazinen ausgeschnitten und sei von Golfstar Tiger Woods (50) und Hollywoodstar Kevin Costner (71) fasziniert gewesen. Nach der Scheidung 1996 trennten sich Andrew und Sarah offiziell, lebten jedoch weiterhin wie in einer Wohngemeinschaft in der Royal Lodge in Windsor zusammen und teilten ihren Alltag. Erst im Zuge des Epstein-Skandals mussten sie das Anwesen verlassen. Ihre gemeinsame Geschichte und die Geheimnisse, die sie übereinander wissen, bleiben jedoch bestehen.

Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson 2025 in London

Royal Press Europe / ActionPress Sarah Ferguson und Prinz Andrew in Ascot

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson, Februar 2024