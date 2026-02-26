"#CoupleChallenge"-Skandal: Emmy Russ bestätigt Rassismus

Nachdem Chika Ojiudo-Ambrose vor Kurzem öffentlich gemacht hatte, während der Dreharbeiten von #CoupleChallenge rassistisch angegangen worden zu sein, meldet sich nun auch Emmy Russ (26) zu Wort – und stellt sich klar an ihre Seite. In ihrer Instagram-Story schildert die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie bei der betreffenden Situation selbst dabei gewesen sei. "Ich muss wirklich leider sagen, es stimmt, weil es einfach unfassbar traurig ist, was da alles gesagt wurde", sagt die Influencerin. Namen nennt sie zwar ebenso wenig wie Chika, doch sie deutet an, dass sich viele Fans den vermeintlichen Verursacher der Sprüche ohnehin bereits denken würden. Zuvor war in der Community immer wieder Aleks Petrovic (34) als möglicher Kandidat genannt worden, der die Vorwürfe allerdings öffentlich als erfunden zurückgewiesen hat.

Emmy geht in ihrer Schilderung noch einen Schritt weiter. Demnach soll die betroffene Person ihr Verhalten damit entschuldigt haben, zum fraglichen Zeitpunkt betrunken gewesen zu sein. Für Emmy sei das jedoch keine Rechtfertigung, sondern im Gegenteil ein entlarvendes Eingeständnis. Sie erklärt dazu klar: "Es wurde aber damit wieder gut geredet oder ausgeredet, eher gesagt, indem man gesagt hat, man war halt betrunken. Aber wie man weiß: Betrunkene Menschen sagen nun eigentlich fast immer die Wahrheit – das, was sie denken." Diese Einschätzung sitzt. Denn Alkohol mag Hemmungen senken – was dabei zum Vorschein kommt, spiegelt nach verbreiteter Ansicht häufig das wider, was im Verborgenen ohnehin gedacht wird. Emmy wird deutlich, wenn sie erklärt: "Ich fand es absolut unter der Gürtellinie."

Besonders brisant: Emmy deutet an, dass der von Chika geschilderte Moment nicht die einzige Situation gewesen sei, in der der betreffende Kandidat durch abwertende Kommentare auffiel. Sie berichtet von einem weiteren Vorfall, bei dem sich die Person über arbeitslose Menschen mit Migrationshintergrund lustig gemacht haben soll – eine Aussage, die das Bild eines einmaligen, alkoholbedingten Fehltritts weiter erschüttert. Ob diese Szene jemals ausgestrahlt wird, ist noch offen – doch Emmy gibt sich kämpferisch: "Ich bin gespannt, vielleicht wird es ja noch gezeigt. Falls nicht, erzähle ich es euch ja sowieso." Emmy nahm mit ihrem Bekannten Samuel an der Couple Challenge teil, Chika trat mit ihrer Frau Carina Nagel an. Auf Instagram hatte Chika betont, wie wichtig es ihr sei, über die Vorfälle zu sprechen. "Immer den Mund aufmachen, immer sofort was dagegen sagen, niemals schlucken."

RTLZWEI Emmy Russ, "#CoupleChallenge" 2026

RTLZWEI Emmy Russ und Aleksandar Petrovic, "#CoupleChallenge" 2026

Instagram / carina.nl Carina Nagel und Chika, Reality-TV-Bekanntheiten