Jennifer Aniston wirbelt mit "Friends"-Clip Instagram auf

Jennifer Aniston (57) hat sich auf Instagram an eine ganz besondere Szene aus Friends erinnert und dabei gleich zwei aktuelle Hollywood-Stars gefeiert. Die Schauspielerin postete einen Clip aus der fünften Staffel der Kultserie, in dem ihre Rolle Rachel und Lisa Kudrows (62) Figur Phoebe in einem Literaturkurs über Emily Brontës Roman "Sturmhöhe" sprechen. In der Szene kommt Rachel zu spät zum Unterricht und muss zugeben, dass sie das Buch nicht gelesen hat – obwohl sie Phoebe zuvor das Gegenteil versichert hatte. Als diese sie daran erinnert, entschuldigt sich Rachel damit, dass sie das Buch zwar in der Highschool angefangen habe, dann aber eine Cheerleader-Veranstaltung dazwischengekommen sei.

In der Szene erklärt Phoebe ihrer Freundin daraufhin die Handlung des Klassikers: "Es ist diese tragische Liebesgeschichte zwischen Cathy und Heathcliff, und sie spielt auf diesen wirklich gruseligen Mooren in England, die, glaube ich, die Wildheit von Heathcliffs Charakter repräsentieren", sagt sie stolz. Anlass für Jennifers Post ist die neue Verfilmung von "Sturmhöhe" unter der Regie von Emerald Fennell (40). Zu dem Clip schrieb Jennifer laut Entertainment Weekly: "Dank Margot und Jacob ist Lesen nicht mehr nötig." Damit spielte sie auf die beiden Hauptdarsteller Margot Robbie und Jacob Elordi an, die in dem Film die Rollen von Cathy und Heathcliff übernommen haben.

Der Film erzählt die dramatische und obsessive Beziehung zwischen den beiden Pseudo-Geschwistern und wurde in den Yorkshire-Mooren gedreht, die auch in Brontës Roman eine zentrale Rolle spielen. Jacob verriet gegenüber Entertainment Weekly, dass er sich erst während der Dreharbeiten in den wilden Landschaften wirklich mit seiner Figur Heathcliff verbunden habe. "Als wir das Studio verließen und in die Moore kamen, gibt es dort eine Magie, die Brontë in ihrem Buch eingefangen hat", erklärte er. Margot hingegen fand über das Drehbuch von Emerald Fennell zur Geschichte und hat den Roman mittlerweile mehrfach gelesen. "Ich habe mich ziemlich schnell mit ihrer Beziehung verbunden, auch wenn es ein bisschen gedauert hat, bis ich die Figur gefunden habe", sagte die Schauspielerin.

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Imago "Friends"-Cast

Imago Poster zu "Wuthering Heights" mit Margot Robbie und Jacob Elordi