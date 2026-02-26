"Fake News": Pink bezieht Stellung zur angeblichen Trennung

Pink (46) macht kurzen Prozess mit den jüngsten Trennungsgerüchten rund um ihre Ehe mit Carey Hart (50), die unter anderem vom Magazin People verbreitet wurden: In einem Instagram-Video stellt die Sängerin klar, dass die Berichte über ein angebliches Ehe-Aus nichts als Falschmeldungen seien. Mit einer gehörigen Portion Sarkasmus beginnt sie ihr Statement: "Hallo zusammen. [...] Ich wurde gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ich von meinem Mann getrennt bin. Das wusste ich nicht. Vielen Dank, People Magazine. Vielen Dank, Us Weekly. Vielen Dank, dass ihr mich darüber informiert habt." Weiter erklärte sie ironisch, dass auch ihre beiden Kinder – ihre 14-jährige Tochter Willow und ihr 9-jähriger Sohn Jameson – nichts von einer Trennung wüssten.

Statt sich weiter mit den Trennungsgerüchten zu beschäftigen, nutzt Pink die Gelegenheit, um auf wichtigere Themen hinzuweisen. Sie fragt, ob die Medien nicht lieber über echte Nachrichten sprechen wollen – etwa über die Epstein-Akten, systemischen Rassismus oder Frauenfeindlichkeit im Sport. Zudem verweist sie darauf, dass acht der zwölf olympischen Medaillen der USA dieses Jahr von Frauen gewonnen wurden. Besonders stolz zeigt sich die Musikerin über ihre Nominierung für die Rock and Roll Hall of Fame, für die sie in ihrem ersten Jahr der Berechtigung nominiert wurde. Sie wirft den Medien vor, lieber über ihren "angeblichen Niedergang" als über ihre Erfolge zu berichten und schließt mit den Worten: "Also, Fake News, nicht wahr. Ich hasse diesen Begriff verdammt noch mal."

Die jüngsten Berichte über eine angebliche Trennung überraschten viele Fans – schließlich galten die Sängerin und der Motocross-Profi trotz aller Höhen und Tiefen als echtes Vorbild für eine langjährige Hollywood-Ehe. Immer wieder hatten die beiden öffentlich über die Herausforderungen gesprochen, die der Alltag als Paar mit sich bringt. "Langzeitbeziehungen sind nicht einfach. Es ist viel leichter, in den guten Tagen zu bleiben und von Beziehung zu Beziehung zu springen, weil man dann nicht die Probleme lösen muss, die immer wiederkommen", gab die Musikerin schon 2021 in einem Interview offen zu. Auch Carey hatte sich damals gegenüber dem Magazin People zuversichtlich gezeigt: "Wir bauen uns neu auf."

Anzeige Anzeige

Getty Images Carey Hart und Pink, Ehepaar

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/DEhw0AfJktI/ Pink und Carey Hart.

Anzeige Anzeige

Getty Images Carey Hart und Pink

Anzeige