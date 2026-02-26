"Erde ist flach"-Aussage: Für Ariel war das ein Experiment

Reality-TV-Star Ariel (22) sorgte im Dschungelcamp mit ihrer Behauptung, die Erde sei flach, für jede Menge Aufsehen und heftige Reaktionen. Nun rudert die Schweizerin zurück und erklärt, dass ihre provokante Aussage keineswegs ihrer tatsächlichen Überzeugung entspreche. Auf Instagram teilt sie einen Videoausschnitt aus einer TV-Show, in dem sie erklärt, dass das Ganze nur Taktik gewesen sei. "Ich habe gesagt, die Erde sei flach. Nicht, weil ich es glaube, sondern weil ich sehen wollte, was passiert", schreibt sie zu dem Clip. Ihr Ziel sei es gewesen, die Reaktionen zu testen – von Kommentaren über Schlagzeilen bis hin zu Diskussionen und Empörung.

In ihrem Statement geht Ariel noch einen Schritt weiter und übt Kritik an der Öffentlichkeit. "Für einen Satz" habe es massenhaft Reaktionen gegeben, während echte Probleme wie Kriege, Hunger und Leid kaum ähnlich viel Aufmerksamkeit erhielten, schreibt sie. "Das Experiment zeigt nicht, wie dumm eine Aussage war. Es zeigt, wie leicht Aufmerksamkeit zu lenken ist", erklärt die Love Fool-Bekanntheit weiter. Sie fordert ihre Follower auf: "Wenn euch eine absurde Behauptung mehr triggert als echtes Leid, dann ist nicht die Erde flach, sondern vielleicht eure Denkweise. Oder eure Prioritäten. Beschäftigt euch mit echten Problemen."

Im Dschungelcamp hatte Ariel am Lagerfeuer zunächst Mitcamperin Samira Yavuz (32) gefragt, ob die Erde flach oder rund sei, bevor sie ihre provokante Frage lautstark in die gesamte Runde warf. Während alle anderen Camper wie aus einem Mund mit "Rund!" antworteten, beharrte die 22-Jährige damals demonstrativ auf ihrer Position und brachte damit das ganze Camp in Aufruhr. Die bizarre Debatte sorgte sowohl im Lager als auch außerhalb für Gesprächsstoff und zog zahlreiche Schlagzeilen nach sich. Ob ihre jetzige Erklärung, es sei nur ein Experiment gewesen, allen Zuschauern und Kritikern ausreichen wird, bleibt abzuwarten.

Instagram / _ariel__61 Ariel, ehemalige Dschungelcamperin

Instagram / _ariel__61 Ariel, Januar 2026

RTL Ariel und Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026