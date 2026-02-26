Nach Eric Danes Tod: Ehemalige Kollegin nennt ihn "Tyrann"

Während der Tod von Eric Dane (†53), bekannt aus der Erfolgsserie Grey's Anatomy, eine Welle der Anteilnahme und des Gedenkens ausgelöst hat, meldet sich nun eine Frau mit einer gänzlich anderen Erinnerung zu Wort. Laura Ann Tull, die nach eigenen Angaben rund drei Jahre lang als Komparsin in der Serie tätig war, hat auf der Plattform Threads eine Reihe von Posts veröffentlicht, in denen sie den verstorbenen Schauspieler scharf kritisiert und als "Tyrann" bezeichnet. Laura Ann selbst scheint sich der Brisanz ihrer Worte bewusst zu sein, rudert jedoch keinen Millimeter zurück. "Er war ein Feigling, der mich gequält hat. Er hat mich gemobbt. Sich über mich lustig gemacht", schreibt sie.

Eric war als plastischer Chirurg Dr. Mark Sloan, auch McSteamy genannt, eine tragende Figur mit großer Fanbase. Laura Ann behauptet, er habe ihren Ruf am Set aktiv beschädigt und so dazu beigetragen, dass ihre Karriere ins Stocken geriet. Besonders brisant: Sie behauptet außerdem, sie sei der Grund dafür, dass Eric 2012 aus der Serie ausgeschieden sei. Belege für diese Behauptung legt sie jedoch nicht vor. Nach dem bisherigen öffentlichen Kenntnisstand war Erics damaliger Abgang das Ergebnis budgetärer und inhaltlicher Entscheidungen der Produktion. Laura Ann räumt zudem selbst ein, dass sie und Eric niemals persönlich miteinander gesprochen haben – ein Umstand, der ihre Vorwürfe zumindest schwer einzuordnen macht. "Sein Tod ändert nichts an dem Schaden, den er mir zugefügt hat", schreibt sie dennoch in einem weiteren Beitrag.

Der Fall wirft grundsätzliche Fragen auf, die sich kaum abschließend beantworten lassen. Es ist nicht auszuschließen, dass Laura Anns Erfahrungen am Set eine reale Grundlage haben – Eric selbst hatte öffentlich eingeräumt, in jener Zeit mit einer Abhängigkeit von verschreibungspflichtigen Medikamenten gekämpft zu haben. Ob Dritte Laura Ann damals falsche oder verzerrte Informationen über Eric gegeben haben, bleibt offen. Andere ehemalige Kolleginnen und Kollegen aus der Serie haben sich zu der Darstellung bislang nicht angeschlossen. Eric verstarb infolge einer ALS-Erkrankung und hinterließ zwei Töchter.

Anzeige Anzeige

Imago Eric Dane bei der Premiere von "Countdown", Juni 2025

Anzeige Anzeige

Imago Eric Dane als "Grey's Anatomy"-Doktor Marc Sloan

Anzeige Anzeige

Instagram / rebeccagayheartdane Eric Dane mit seinen Töchtern Billie und Georgia