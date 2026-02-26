Zum zweiten Mal in 20 Jahren: Pink und Carey sind getrennt

Nach 20 Jahren Ehe ist nun endgültig Schluss: Pink (46) und Carey Hart (50) haben sich getrennt. Eine anonyme Quelle bestätigte die überraschende Entwicklung gegenüber dem Magazin People. Nach zwei gemeinsamen Jahrzehnten und zahlreichen Höhen und Tiefen gehen die Sängerin und der ehemalige Motocross-Profi zum zweiten Mal getrennte Wege. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder: Tochter Willow Sage ist 14 Jahre alt, Sohn Jameson Moon ist neun. Vertreter von Pink und Carey äußerten sich bislang nicht zu der Trennung. Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden ihre Beziehung beenden – bereits 2008 war das Paar einmal auseinandergegangen, fand später jedoch wieder zueinander und stoppte die damals eingereichte Scheidung.

Pink und Carey hatten sich im Jahr 2001 bei den Summer X Games in Philadelphia kennengelernt. Nach einer On-Off-Beziehung machte er ihr 2005 einen Heiratsantrag, im Januar 2006 heirateten sie schließlich in Costa Rica. Nur zwei Jahre später folgte die erste Trennung. Trotz der angekündigten Scheidung blieben die beiden freundschaftlich verbunden – Carey trat sogar im Musikvideo zu Pinks Hit "So What" auf, der von ihrer Trennung inspiriert war. Im Frühling 2009 gaben sie bekannt, dass sie ihre Beziehung wieder aufgenommen und die Scheidung abgebrochen hatten. "Wir bauen uns neu auf", erklärte Carey damals gegenüber People.

In den vergangenen Jahren sprach Pink immer wieder offen über die Herausforderungen ihrer Ehe. 2021 verriet sie in einem Interview mit dem US-Blatt, dass sie sowohl Einzel- als auch Paartherapie gemacht hatten. "Langzeitbeziehungen sind nicht einfach. Es ist viel leichter, in den guten Tagen zu bleiben und von Beziehung zu Beziehung zu springen, weil man dann nicht die Probleme lösen muss, die immer wiederkommen", erklärte sie. 2023 betonte Pink in einem weiteren Interview, dass sie und Carey sehr unabhängig seien. "Das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir so lange zusammengeblieben sind, weil wir komplett getrennt leben und dann zusammen sein können. Wir brauchen einander nicht. Wir entscheiden uns füreinander."

Getty Images Pink und ihr Mann Carey Hart, 2018

Getty Images Pink und Carey Hart mit ihren beiden Kinds Jameson und Willow, 2019

Getty Images Carey Hart und Pink