Abnahme: Amy Schumer musste mit Magenproblemen in Klinik

Die US-amerikanische Komikerin und Schauspielerin Amy Schumer (44) trat kürzlich bei einer Veranstaltung in der Carnegie Hall in New York City auf – und ließ sich dabei von körperlichen Problemen nicht aufhalten. Wie sie selbst anschließend auf Instagram schrieb: "Ich danke dem medizinischen Personal des Mt. Sinai, dass sie mir geholfen haben, die Show durchzustehen, auch wenn ich vor und während der Vorstellung einige Magenprobleme hatte. Ich bin stolz, dass ich es geschafft habe. Oh boy!" Neben diesen persönlichen Worten teilte Amy auch Aufnahmen, auf denen sie ein durchscheinendes goldenes Minikleid trägt – ein deutlicher Kontrast zu dem, was sie hinter den Kulissen durchmachte. Die Veranstaltung selbst hatte für sie eine tiefe persönliche Bedeutung: Sie las aus Briefen vor, die u.a. an die SS Exodus 1947 erinnerten, ein Schiff, das über 4.500 jüdische Überlebende des Holocaust transportierte.

Bekannt ist, dass Amy seit einiger Zeit ein Abnehmmedikament einnimmt, mit dem sie nach eigenen Angaben rund 23 Kilogramm abgenommen hat. Der Wirkstoff Tirzepatid – unter dem Markennamen Mounjaro vertrieben – verlangsamt die Magenentleerung, um ein längeres Sättigungsgefühl zu erzeugen. Als bekannte Nebenwirkung dieses Mechanismus gelten laut der European Medicines Agency (EMA) gastrointestinale Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Verstopfung und Bauchschmerzen. Ob Amys aktuelle Magenprobleme in direktem Zusammenhang mit dem Medikament stehen, ist nicht bestätigt – sie selbst hat dazu keine Aussage gemacht. Die Schauspielerin kämpft zudem gegen das Cushing-Syndrom, eine hormonelle Erkrankung, sowie gegen Hashimoto-Thyreoiditis. Dieser gesundheitliche Hintergrund macht deutlich, dass ihr Abnehmprozess keine einfache Lifestyle-Entscheidung war, sondern in einem komplexen medizinischen Kontext stattfand. Laut einem Bericht von People hat ihre Schilddrüsenerkrankung ihren Gewichtsverlauf maßgeblich beeinflusst.

Amys Auseinandersetzung mit Abnehmmedikamenten begann nicht mit Mounjaro. Zuvor hatte sie sowohl Ozempic als auch Wegovy ausprobiert – beide Mittel musste sie jedoch aufgrund schwerwiegender Unverträglichkeiten wieder absetzen. Amy selbst äußerte sich dazu und erklärte, sie habe die Nebenwirkungen nicht "aushalten" können. Erst mit Mounjaro habe sie ein Präparat gefunden, das für sie besser handhabbar sei. Parallel dazu begann sie 2025 mit einer Hormontherapie aus Östrogen und Progesteron zur Behandlung der Perimenopause, was sich laut einem Bericht von TODAY positiv auf ihr Energieniveau, ihre Haut und ihr Haar auswirkte. "Fotos von dir selbst, auf denen du dich endlich stark und schön fühlst, sind kein Hilferuf. Sie sind eine Feier des Lebens und der Gesundheit", schrieb Amy noch kürzlich auf Instagram.

Instagram / amyschumer Amy Schumer zeigt ihre erschlankte Figur, 2026

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Januar 2026

Instagram / amyschumer Amy Schumer im Februar 2026 während ihres Urlaubs

