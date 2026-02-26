Diese GNTM-Girls können Heidi und Gäste nicht überzeugen

Für drei weitere Kandidatinnen ist der Traum von Germany's Next Topmodel schon wieder vorbei. In Folge fünf mussten sich die Mädels bei ihrem ersten Shooting beweisen. In einer Hommage an Starfotograf Peter Lindbergh wünschten sich Heidi Klum (52) und Fotograf Armin Morbach eine authentische Darstellung ihrerselbst – in Form von Engel oder Dämon. Unterstützung bei den Proben bekamen sie von Topmodel Nadja Auermann (54). Das weltberühmte Cover-Model unterstützte die Teilnehmerinnen auch beim dieswöchigen Entscheidungs-Walk.

Für diesen wurden sie von Designer Kilian Kerner eingekleidet – und einige seiner Looks hatten es in sich. Von den Models mit den aufwändigsten Kleidern musste aber keiner gehen. In dieser Folge endete die Reise für Cléo, Ursula und Vanessa. Letztere hatte mit der Entscheidung trotz ihres wackeligen Walks gar nicht gerechnet, wie sie zu verstehen gab. In den Augen der Juroren sei die 18-Jährige wahrscheinlich einfach noch zu jung, sie müsse erst mal "noch erwachsener werden". Aufgeben soll sie ihren Traum vom Modeln aber dennoch nicht. Sie habe Potenzial.

Bei Ursula stellte das Alter kein Problem dar. Der 54-Jährigen habe es allerdings an der Leichtigkeit gefehlt, die von einem Model verlangt wird, sowohl beim Shooting als auch auf dem Catwalk. Ihr Exit stimmte die Bestagerin ziemlich traurig – auch wenn sie zuvor Zweifel äußerte. "Ich habe da so eine Energie gespürt, bei den anderen. Die wollen das so krass: 'Germany's Next Topmodel' werden. Und ich dachte so: 'Hm, ja, willst du das wirklich?'", erklärte sie vor dem Entscheidungslauf.

ProSieben/Daniel Graf Kilian Kerner, Heidi Klum, Nadja Auermann und Armin Morbach bei "Germany's Next Topmodel"

ProSieben/Daniel Graf GNTM-Kandidatin Cléo, Staffel 21

ProSieben/Daniel Graf Vanessa, GNTM-Kandidatin 2026

ProSieben/Daniel Graf Ursula, GNTM-Kandidatin 2025