Nach 20 Jahren: Das ist Ildikó von Kürthys Ehegeheimnis

Ildikó von Kürthy (58) ist seit über 20 Jahren mit dem Autor und Journalisten Sven Michaelsen verheiratet und hat mittlerweile eine ganz eigene Glücksformel für ihre Ehe gefunden. Im Podcast "MayWay" verriet die Bestseller-Autorin jetzt, was ihrer Meinung nach das Geheimnis einer funktionierenden Beziehung ist. In ihrem neuen Buch "Alt genug", das am 26. Februar erscheint, beschreibt sie ihre Ehe mit berührenden Worten: "Ich freue mich, wenn er nach Hause kommt, wenn ich seine Schritte auf der Treppe höre. Ich freue mich, wenn er anruft und ich ihm von meinem Tag erzählen kann." Früher habe sie gedacht, eine gute Ehe bestehe darin, dass man zu zweit ein Leben lebt. Heute jedoch wolle sie ihr eigenes Leben führen, nicht teilen. "Eine gute Ehe besteht aus zwei Leben", so die Schriftstellerin.

Zu dieser Erkenntnis sei sie aber erst mit der Zeit gekommen, erzählte Ildikó im Podcast. Die Mutter zweier Teenager-Söhne musste erst lernen, dass Distanz auch Nähe schaffen kann und man nicht immer sofort aussprechen muss, was einem auf der Zunge liegt. Zu Beginn der Beziehung mit Sven habe es viele Konflikte gegeben, die sie selbst provoziert habe. "Ich dachte, ohne Drama sei es keine Liebe", gab sie zu. Heute sagt sie: "Ich kann jetzt auch manchmal denken, bevor ich spreche." Ihr Mann sei auf sehr elegante Weise diskret und das emotionale Gegenteil von ihr als zeigefreudiger Rheinländerin, erklärte die 58-Jährige. Beide seien eigenständig und erfolgreich, könnten wohl ohne einander leben, wollten es aber nicht.

Ildikó zählt mit rund sieben Millionen verkauften Büchern, die in 21 Sprachen übersetzt wurden, zu den erfolgreichsten Autorinnen Deutschlands. Ihr Durchbruch gelang 1999 mit dem Bestseller "Mondscheintarif". Sven ist dabei stets ihr erster Leser und somit eine wichtige Stütze für ihre Karriere. Auch ihr aktuelles Buch "Alt genug", in dem es um ihr echtes Leben geht, las er zuerst. Ihr Mann kommt darin ebenfalls vor, allerdings "wohl dosiert", denn der zurückhaltende Hanseat dränge nicht ins Rampenlicht. "Er macht auch keinen Beziehungspodcast mit mir, da hätte ich große Lust zu", verriet Ildikó im Podcast. Zuletzt lief sie bei Germany's Next Topmodel über den Catwalk.

Imago Ildikó von Kürthy in Hamburg, Juli 2025

Imago Ildikó von Kürthy bei der Kino-Preview zur 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel" im Zoo Palast, Berlin, Februar 2026

Joyn / Seven.One Heidi Klum bei "Germany's Next Topmodel" 2026