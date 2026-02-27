"Bridgerton"-Star Claudia Jessie möchte keine Heirat & Kids

Claudia Jessie (36) hat sich für einen unkonventionellen Lebensweg entschieden. Die Schauspielerin spielt in der erfolgreichen Netflix-Serie Bridgerton die Rolle der Eloise Bridgerton und verriet jetzt im Coverinterview mit Glamour Germany, dass sie weder heiraten noch Kinder bekommen möchte. Obwohl die Darstellerin seit fast sieben Jahren in einer festen Beziehung ist, hat sie klare Vorstellungen von ihrer Zukunft. "Ich bin seit fast sieben Jahren in einer Beziehung. Mein Freund war bisher nur klug genug, mir keinen Antrag zu machen." Die gebürtige Britin betonte unmissverständlich: "Ich möchte nicht heiraten."

Die Entscheidung gegen die traditionellen Lebensmodelle hat tiefere Wurzeln in der Biografie der 36-Jährigen. "Ich bin in einem 'Ein-Eltern-Haushalt' aufgewachsen, und traditionelle Lebensmodelle standen für mich nie automatisch fest", erklärte Claudia weiter. Ihre Mutter habe ihr nie das Gefühl gegeben, dass Ehe oder Nachwuchs eine Verpflichtung seien. Stattdessen habe sie ihr einen anderen Wert mit auf den Weg gegeben: "Meine Mutter hat mir nie vermittelt, dass Heirat oder Kinder Pflicht sind. Ich wollte einfach glücklich sein. Ich möchte Freude erleben – das war immer mein Ziel", so die Schauspielerin im Interview.

Bei der Pariser Premiere der vierten Staffel erschien Serienmacherin Jess Brownell mit zwei auffälligen Einstecktüchern, die die Buchstaben "E" und "F" zeigten. Im Interview erklärte sie laut Jolie, dass diese Initialen für Eloise und Francesca stehen. Damit bestätigte sie, dass sich die kommenden Staffeln fünf und sechs um diese beiden Protagonistinnen drehen werden. Wer von beiden aber zuerst ihre große Liebesgeschichte erhält, ließ Jess offen. Die Produzentin erinnerte außerdem daran, dass die Reihenfolge der Buchvorlagen schon zuvor verändert worden war.

Getty Images Claudia Jessie bei der Weltpremiere von "Bridgerton" Staffel 3 in New York City

Netflix Eloise Bridgerton und Penelope Featherington in Staffel 4, Folge 4

Netflix Eloise und Francesca Bridgerton in Staffel 3 von "Bridgerton"

