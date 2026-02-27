Ein Trigger? Ariel äußert sich zu ihrem bürgerlichen Namen

Ariel (22) hat genug von einem seltsamen Trend unter ihren Reality-Kollegen: Einige nennen sie seit Wochen absichtlich bei ihrem bürgerlichen Namen Valeria – offenbar, um sie zu reizen. Jetzt reagiert die Realitydarstellerin dort, wo der Spott begann: in ihrer Instagram-Story. Die Kandidatin aus Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!, #CoupleChallenge und Reality Queens macht unmissverständlich klar, dass diese Spielchen bei ihr ins Leere laufen. In mehreren Clips lacht sie über die Versuche, sie zu triggern, und richtet eine deutliche Botschaft an ihre Hater. Die Ansage kommt zu einer Zeit, in der Ariel ohnehin überall Thema ist und Trash-Kollegen in den sozialen Medien vermehrt gegen sie sticheln.

Mit sichtbarem Grinsen nimmt Ariel den Wind aus den Segeln. "So verblödet, ehrlich. Wie Leute mich triggern wollen mit meinem eigenen Namen", erklärte sie in ihrer Instagram-Story. Dann stellte sie klar, dass Valeria für sie keineswegs ein Reizwort ist. "Leute, ihr triggert mich nicht, wenn ihr mich Valeria nennt. Seid ihr blöd? Das ist mein normaler Name, der steht in meinem Ausweis. Meine Familie nennt mich so", sagte sie und fügte hinzu: "Valeria ist ein wunderschöner Name." Die Influencerin fordert ihre Kritiker stattdessen zu mehr Einfallsreichtum auf: "Da müsst ihr euch wirklich anderen Content überlegen, ihr super tollen Influencer." Namen ließ die neue Schweizer Bachelorette bewusst weg, um den Attacken keine zusätzliche Bühne zu geben. "Mit meinem echten Namen… Lachkick. Ich finde es sogar lustig", hielt sie in ihrer Story fest.

Warum sie in der Öffentlichkeit trotzdem nur Ariel heißt, hat die TV-Bekanntheit schon zuvor erklärt: Es geht um Grenzen. "Meinen Nachnamen halte ich bewusst aus der Öffentlichkeit fern. Ich bin Ariel, das reicht", hielt sie auf Instagram fest. Auch abseits der aktuellen Namensdebatte zeigt sich die Realitydarstellerin gern unverblümt. Im Dschungelcamp-Nachspiel sprach sie kürzlich Klartext und eckte mit ihrem offenen Ton an – unter anderem gegenüber Evanthia Benetatou (33). Diese Mischung aus konsequentem Privatsphärenschutz und direkter Ansprache prägt ihr Auftreten seit Monaten. So bleibt sie bei ihrer Linie: öffentlich Ariel, privat Valeria – und ihr Nachname bleibt unter Verschluss.

